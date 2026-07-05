پیگیری «نبرد حقوقی» با حضور پرشور مردم در مراسم وداع با رهبر شهید ایران

به گزارش ایلنا، همزمان با مراسم وداع با قائد شهید امت در مصلی حضرت امام خمینی (ره)، موکب هیئت عشاق الحسن (ع) مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از جمعه شب ۱۲ تیرماه پذیرای عاشقان دلسوخته «آقای شهید ایران» بود. مرکز وکلای قوه قضاییه تا پایان مراسم وداع با ارائه خدمات رفاهی، درمانی، فرهنگی و حقوقی میزبان عزاداران و دلسوختگان ولایت است.

این حضور پرشور فرصتی برای تحقق و اجرای یکی از توصیه‌های مهم و جدی رهبرشهید و خلف برحقش حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) در رابطه با مطالبه و گرفتن حق و حقوق ملت مظلوم ایران؛ از جنایتکاران و متجاوزین با استفاده از توان مجموعه نخبگانی مرکزوکلای قوه قضاییه در بحث «نبرد حقوقی» بود.

مرکز در کنار ارائه خدمات رفاهی به عزاداران با نصب پلاکاردها و ایجاد دسترسی اینترنتی برای حاضرین در مراسم وداع اقدام به اخذ وکالت از طریق سامانه https://nabardehoghooghi.ir کرد و این سامانه را با استفاده از امکانات صوتی و تصویری در طول مسیرهای تردد در دسترس مردم قرار داد تا به برکت خون «آقای شهید ایران» به خونخواهی شهدای دوجنگ تحمیلی اخیر در زمینه حقوقی اقدام کند.

حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ضمن ارائه خدمت به عزاداران بیان داشت: حسب تاکید و دستور رئیس محترم دستگاه قضا با تمام ظرفیت و توان برای ارائه خدمات رفاهی به مردم عزیزمان حاضر شدیم و انشالله بتوانیم به سهم خود دراین مراسم وداع آسمانی قدمی برداریم.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه افزود: درکنار این خدمات رفاهی، اقدام مهم مرکز پیگیری بحث «نبرد حقوقی» با حضور مردم ایران است. در میان این جمعیت به صورت مستقیم و با اطلاع‌رسانی و بسترسازی‌های فنی، نبرد حقوقی را پیگیری می‌کنیم و افراد می‌توانند تنها با اسکن کیوآرکد وارد نبرد حقوقی شوند و با دادن وکالت رسمی و الکترونیکی به مرکزوکلا فرآیند طرح دعوی علیه متجاوزین و عاملان و آمران شهادت قائد امت و دیگر شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه را آغاز و مطالبه‌گری حقوقی را به ما بسپارند.

مردم ایران می‌توانند با حضور در سایت https://nabardehoghooghi.ir به صورت مستقیم به مرکزوکلای قوه قضاییه جهت طرح دعوی در محاکم داخلی و بین المللی وکالت دهند و سهمی در نبردحقوقی به خونخواهی رهبر شهید و دیگر شهدای راه وطن داشته باشند.