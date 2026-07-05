حفظ دستاوردهای رهبر شهید در گرو تقویت اقتدار علمی، دفاعی و فناورانه است

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالحسین خسروپناه در پاسخ به این پرسش که راز عشق و محبت مردم ایران و آزادگان جهان به امام شهید چیست، گفت: یکی از پرسش‌هایی که امروز برای بسیاری از خبرنگاران خارجی که مراسم را به صورت زنده و مستقیم پوشش می‌دادند، مطرح بود، راز این عشق و محبت مردم ایران به امام شهید بود. خبرگزاری‌ها و خبرنگاران خارجی در ارتباط‌های زنده خود با شبکه‌های تلویزیونی، از کلیدواژه‌هایی همچون عشق و محبت استفاده می‌کردند و در قاب تصاویر خود، حضور میلیونی مردم ایران را به نمایش گذاشتند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی،افزود: راز این محبت و عشق و علاقه مردم، نه تنها مردم ایران بلکه همه آزادگان جهان، به امام شهید، خدمت مخلصانه و صادقانه ایشان بود. امام شهید تمام عمر خود را صرف خدمت کرد و اگر بخواهم به تعبیر عامیانه بیان کنم، حتی یک روز خوش و راحت نداشت که به خود یا خانواده‌اش بپردازد.

خسروپناه ادامه داد: پیش از انقلاب، یا درگیر مبارزات سیاسی بود، یا در تبعید و یا در زندان و خانواده ایشان هیچ‌گاه آرامش نداشتند. پس از پیروزی انقلاب نیز مدت زیادی نگذشت که جنگ آغاز شد، منافقین امام عزیزمان را ترور کردند و در تمام دوران جنگ، امام شهید در جبهه‌ها حضور داشت. بارها در دزفول ایشان را می‌دیدیم که گاهی لباس ارتش و گاهی لباس سپاه بر تن داشت و همواره با لباس نظامی در جبهه‌ها حضور پیدا می‌کرد، در حالی که رئیس‌جمهور کشور نیز بود.

وی گفت: پس از آنکه با رأی قاطع مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر انتخاب شدند، همچنان شاهد بودیم که به سفرهای استانی می‌رفتند و محروم‌ترین مناطق کشور را مورد بازدید قرار می‌دادند. هرچند با افزایش سن، توان انجام چنین سفرهایی کاهش یافت، اما باز هم سفرهایی انجام می‌دادند و مردم به دیدار ایشان می‌آمدند. امام شهید با حوصله سخنان مردم را می‌شنید و با آنان دیدار می‌کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: هنگامی که با نخبگان، خبرگان، استادان دانشگاه، دانشجویان المپیادی و سایر نخبگان نشست برگزار می‌کردند، گاهی دو ساعت و نیم به سخنان آنان گوش می‌دادند. برخی با آرامش و برخی با تندی مطالب خود را مطرح می‌کردند، اما ایشان با حوصله به سخنان همه گوش می‌دادند، نکات را یادداشت می‌کردند و سپس دیدگاه‌های خود را به صراحت بیان می‌کردند. اگر مطلبی را درست نمی‌دانستند، صریحاً اعلام می‌کردند که آن سخن صحیح نیست و اگر سخنی درست بود، آن را می‌پذیرفتند.

وی ادامه داد: این شیوه در دیدار با هنرمندان، ورزشکاران، خانواده‌های شهدا، فعالان فرهنگی، فعالان اجتماعی، حوزویان، دانشگاهیان، بازاریان و مردم استان‌های مختلف نیز وجود داشت. آنچه شگفت‌انگیز بود، حلم، حوصله و توجه ایشان به سخنان همه اقشار جامعه بود. همچنین هر بار که برای مردم یا نخبگان سخن می‌گفتند، مطالبی نو و جدید مطرح می‌کردند و گفتمان‌سازی انجام می‌دادند.

خسروپناه اظهار کرد: به جرأت عرض می‌کنم، با توجه به اینکه حوزه علم و فناوری به نحوی با شورای عالی انقلاب فرهنگی مرتبط است، هر رشد و بالندگی که در حوزه علم و فناوری کشور حاصل شد، مسبب و عامل اصلی آن امام شهید بود. ایشان همواره پیگیری می‌کردند، امید می‌بخشیدند، فرهنگ «ما می‌توانیم» را ترویج می‌کردند، با نخبگان جلسات متعدد داشتند و از آنان حمایت می‌کردند.

وی افزود: زمانی که موضوع سلول‌های بنیادی و راه‌اندازی پژوهشگاه رویان مطرح شد، برخی مسئولان به امام شهید پیام می‌دادند که این کار در توان کشور نیست، امکان تحقق آن وجود ندارد و صرف هزینه نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ اما مرحوم آیت‌الله کاظمی آشتیانی و جمعی از همکاران و شاگردان ایشان معتقد بودند که این کار امکان‌پذیر است. امام شهید نیز از آنان حمایت کرد، دستشان را گرفت، از نظر مالی و انگیزشی پشتیبانی کرد و در نتیجه تمامی دستاوردهای رویان به ثمر نشست و امروز نیز گام‌های بزرگ‌تر و بلندتری در این مجموعه برداشته شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در حوزه سانتریفیوژ نیز که کشور با تحریم مواجه بود و این تجهیزات در حوزه‌های مختلف مورد نیاز بودند، محققان و فناوران ایرانی با تکیه بر توان داخلی موفق به تولید انواع سانتریفیوژ شدند و امروز در حوزه‌های مختلف، از جمله تولید دارو، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی تأکید کرد: مردم در این ایام بیش از همه، دستاوردهای حوزه دفاعی را لمس کردند؛ حوزه‌ای که امام شهید به صورت مستقیم آن را راهبری می‌کرد، اما فعالیت‌های ایشان تنها به این حوزه محدود نبود، بلکه تمامی عرصه‌های علم و فناوری را هدایت و حمایت می‌کرد.

خسروپناه گفت: ایشان تمام عمر خود را وقف خدمت به مردم کردند؛ خدمتی خالصانه که تنها برای رضای خدا بود و هیچ‌گاه به دنبال تشویق و کف زدن مردم نبودند. در عین حال، با مردم نیز صادق بودند و دقیقاً مصداق صداقت در گفتار و رفتار به شمار می‌رفتند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ابعاد بین‌المللی شخصیت امام شهید و حضور زائرانی از کشورهای مختلف، از کشمیر هند و پاکستان گرفته تا دیگر کشورها، برای ادای احترام به ایشان، اظهار کرد: به نظر من، استکبارستیزی شجاعانه و دفاع از مظلومان و مستضعفان، عامل اصلی این ماندگاری و محبوبیت بود.

خسروپناه ادامه داد: استکبار جهانی از ابتدا از رژیم صهیونیستی حمایت کرد. این رژیم از افرادی با ملیت‌های مختلف تشکیل شده که در سرزمین‌های اشغالی گردآوری شده‌اند و هویت ملی واحدی ندارند. همچنین همه اعضای این رژیم، صرف‌نظر از شغل خود، دارای ساختار و جایگاه نظامی هستند.

وی افزود: در جنگ‌هایی که میان رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی رخ داد، شعار اصلی کشورهای عربی، ناسیونالیسم عربی یا ناسیونالیسم سوسیالیستی بود و اسلام در آن جایگاهی نداشت. این کشورها حتی شش روز نیز دوام نیاوردند و شکست خوردند؛ در حالی که عراق، سوریه و مصر با پرچم واحد و در کنار یکدیگر قرار داشتند و رژیم صهیونیستی نیز در آن زمان به قدرت امروز نبود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: مصر تا آنجا دچار ضعف و وابستگی شد که حتی در جریان جنگ غزه نیز، به گفته وی، جرأت خرید چند موشک را نداشت و با تهدید رژیم صهیونیستی مواجه شد.

وی با بیان اینکه اگر انقلاب اسلامی ایران دو سال دیرتر به پیروزی می‌رسید، کشور تجزیه می‌شد، گفت: پیش از انقلاب، گروه خلق عرب به دنبال جدایی خوزستان بود، کومله و دموکرات نیز درصدد جدایی کردستان بودند و در دیگر مناطق نیز تحرکاتی وجود داشت.

خسروپناه ادامه داد: در میان اسناد لانه جاسوسی، نامه‌ای رسمی با امضا و مهر وزارت امور خارجه آمریکا مشاهده کردم که در آن آمده بود باید تنگه هرمز از ایران جدا شود و منطقه‌ای شامل خوزستان، بوشهر و هرمزگان در اختیار آنان قرار گیرد. به اعتقاد من، اگر انقلاب اسلامی به پیروزی نمی‌رسید، ایران تجزیه می‌شد و رژیم صهیونیستی نیز سوریه، عراق و حتی بخش‌هایی از ترکیه را تصرف می‌کرد، زیرا برای جنایات خود هیچ حد و مرزی قائل نیست.

وی تأکید کرد: انقلاب اسلامی ایران مانع این جنایات شد و جمهوری اسلامی ایران نیز صادقانه در برابر این جریان ایستاد. امام شهید نیز در ادامه راه حضرت امام(ره)، از مردم مظلوم فلسطین، غزه، عراق و سوریه دفاع کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این شعارها همراه با عمل بود و همین موضوع مردم جهان را متوجه کرد که امام خامنه‌ای تنها شعار استکبارستیزی نمی‌دهد، بلکه صادقانه جریان مقاومت را هدایت می‌کند. هرچند حزب‌الله در زمان حضرت امام(ره) شکل گرفت، اما به اعتقاد من، جریان مقاومت در سراسر جهان با رهبری امام خامنه‌ای گسترش یافت.

وی اظهار کرد: امروز نه تنها مسلمانان، بلکه بسیاری از مسیحیان، یهودیان، هندوها و بودایی‌ها نیز نسبت به رژیم صهیونیستی ابراز انزجار می‌کنند. برخی دوستان یهودی من در کشورهای مختلف نیز می‌گویند از اینکه اقدامات رژیم صهیونیستی به نام یهودیت معرفی می‌شود، متأثر هستند، در حالی که نباید این رژیم را معادل یهودیان و پیروان آیین کلیم دانست، زیرا بسیاری از آنان نیز از عملکرد این رژیم متنفرند. به اعتقاد من، روحیه آزادی‌خواهی که شخصیت‌هایی همچون گاندی و ابوالکلام آزاد در ذهن مردم هند ایجاد کردند، در ادامه با پیام، بیان، روش و منش امام خامنه‌ای تداوم یافت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره مسیر حفظ دستاوردهای رهبر شهید با توجه به بازتاب گسترده اقتدار ملت ایران در رسانه‌های خارجی گفت: امروز در شبکه‌های خبری مشاهده می‌کنیم که خبرنگاران خارجی همگی از اقتدار ملت ایران سخن می‌گویند. این پرسش مطرح است که برای حفظ این دستاوردها و داشته‌هایی که امام شهید برای ما به یادگار گذاشتند، چه مسیری باید در آینده طی شود.

وی ادامه داد: در ایران دو تفکر شکل گرفت. یک تفکر بر این باور بود که باید در برابر آمریکا تسلیم شویم و توان موشکی را کنار بگذاریم. در مقابل، تفکر دیگری که تفکر امامین انقلاب، از جمله امام شهید، بود، بر این اعتقاد استوار بود که باید کشور را مقتدر کنیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: اگر در برابر آمریکا تسلیم شویم، وضعیت ما همانند وضعیت مصر خواهد شد؛ اما اگر به اقتدار دست پیدا کنیم، اقتدار نظامی، دفاعی، علمی و فناورانه، آمریکا ممکن است مدتی با ما وارد جنگ شود، اما در نهایت زمین‌گیر خواهد شد، اظهار عجز خواهد کرد و حتی ناتو نیز حاضر نخواهد شد از آن پشتیبانی کند.

خسروپناه در پایان تأکید کرد: در ادامه این مسیر، مهم‌ترین کاری که باید انجام دهیم، تقویت اقتدار ایران اسلامی از طریق توسعه علم و فناوری است.

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