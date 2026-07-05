حضور فرزندان رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلی تهران

به گزارش ایلنا در دومین روز از مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای و اعضای خانواده ایشان، حجج‌اسلام سید مصطفی، سید مسعود و سید میثم خامنه‌ای فرزندان رهبر شهید انقلاب اسلامی و برادران رهبر انقلاب اسلامی، با حضور در مصلی تهران بر پیکر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان نماز اقامه کردند.

در دومین روز از برگزاری مراسم وداع نماز میت به امامت آیت الله جعفر سبحانی با حضور میلیونی امت عزادار در مصلی امام خمینی (ره) بر پیکر مطهر رهبر مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة) و خانواده ایشان اقامه شد.

مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و شهید دکتر مصباح الهدی باقری کنی، شهید سیده بشریٰ خامنه‌ای، شهید زهرا حداد عادل و شهید زهرا محمدی گلپایگانی تا عصر یکشنبه در مصلی امام خمینی (ره) ادامه خواهد داشت و پیکر مطهر رهبر شهید ایران و خانواده ایشان روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ در پایتخت تشییع خواهد شد.

مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، روز سه‌شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ در شهر مقدّس قم و روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در مشهد مقدس تشییع و در حرم ملکوتی امام‌رضا (ع) به خاک سپرده می‌شود.