به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) روز یکشنبه ۱۴ تیر در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه مراسم تشییع رهبر شهید از بزرگ‌ترین بدرقه‌های تاریخ خواهد بود، اظهار کرد: صحنه‌های باشکوهی که در ماه‌های اخیر با حضور مردم ایران رقم خورده و اوج آن در آیین تشییع روز دوشنبه نمایان خواهد شد، در زمره بزرگترین مراسم‌ تشییع در تاریخ کشور، جهان و حتی تاریخ اسلام ثبت می‌شود.

وی با تسلیت ایام محرم حسینی و شهادت رهبر شهید انقلاب افزود: امروز ملت ایران در سوگ فقدان رهبری بزرگ، مجاهد و پدری دلسوز عزادار است و این مصیبت، اندوهی عمیق را برای مردم سراسر کشور به همراه داشته است.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) با قدردانی از حضور گسترده و پرشور مردم در عرصه‌های مختلف، خاطرنشان کرد: حضور کم‌نظیر مردم در مراسم‌ وداع و بزرگداشت رهبر شهید، نشانه پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجلی وفاداری مردم به نظام و رهبری است.

قاضی‌عسکر با اشاره به ابعاد بین‌المللی این مراسم گفت: حضور سران کشورها، رؤسای جمهور، نخست‌وزیران و مقامات عالی‌رتبه بیش از ۱۰۰ کشور جهان در مراسم بزرگداشت و تشییع رهبر شهید، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل سیاسی بین‌المللی داشته است و بسیاری از تحلیلگران این حضور را نشانه اقتدار، امنیت و ثبات جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرده‌اند.

وی ادامه داد: مدیریت منظم این مراسم عظیم و تأمین امنیت شخصیت‌های داخلی و خارجی حاضر در کشور، افتخاری بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و حضور گسترده مردم از ساعات گذشته در مصلی امام خمینی(ره) و خیابان‌های اطراف، جلوه‌ای از عشق، ارادت و اندوه عمیق ملت نسبت به رهبر شهید را به نمایش گذاشته است.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) با دعوت از مردم برای حضور گسترده در آیین تشییع رهبر شهید تصریح کرد: حضور میلیونی مردم از تهران و سراسر کشور، علاوه بر ادای احترام به مجاهدت‌ها و خدمات رهبر شهید، موجب تقویت هرچه بیشتر نظام اسلامی خواهد شد و پیام روشنی از وحدت، استقامت و پایداری ملت ایران را به جهانیان مخابره می‌کند.

قاضی‌عسکر همچنین با اشاره به سابقه آشنایی و همکاری طولانی خود با رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی توفیق همراهی با ایشان را داشتم و از سال ۱۳۶۰ نیز مسئولیت‌هایی را به طور مستقیم از سوی ایشان عهده‌دار شدم و همچنان باور فقدان چنین شخصیت بزرگ و اثرگذاری برایم بسیار دشوار است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در شرایط کنونی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام ملی هستیم و همه مردم باید با پرهیز از اختلاف و تفرقه، در کنار یکدیگر از آرمان‌های انقلاب اسلامی پاسداری کنند. ملت ایران با حفظ وحدت و ایستادگی، دشمنان را از هرگونه طمع نسبت به کشور ناامید خواهد کرد و نشان خواهد داد که تا پایان راه، پای نظام و انقلاب اسلامی خود ایستاده است.

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