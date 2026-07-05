به گزارش ایلنا،در سالگرد یکی از تلخ‌ترین جنایات تاریخ معاصر، احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، در مراسم گلباران و تکریم شهدای هواپیمای مسافربری ایران، در محل حادثه‌ای حضور یافت، که گواه وحشی‌گری رژیم آمریکا علیه انسان‌های بی‌گناه است.

‌مرادی در محل هدف قرار گرفتن این هواپیما، با یادآوری شهادت ۲۹۰ مسافر در خلیج فارس، این مکان را نمادی از تضاد آشکار میان ادعاهای حقوق بشری آمریکا و واقعیت جنایت‌بار این رژیم دانست و تصریح کرد: هرگاه نام آمریکا به میان می‌آید، تداعی‌کننده جنگ و کشتار است؛ کشوری که در عین ادعای دفاع از حقوق بشر، دست در خون بی‌گناهان دارد.

‌ نماینده مردم هرمزگان در مجلس، با پیوند زدن این جنایت تاریخی به تهدیدات امروز، حمله به ناوشکن «دنا» در مأموریتی صلح‌آمیز را تداوم همان سیاست‌های خصمانه دانست و در این میان، با انتقاد شدید از سکوت و بی‌طرفی سازمان ملل، این نهاد را در بسیاری از موارد در خدمت جنایتکارترین کشورهای جهان توصیف کرد.

‌ احمد مرادی در پایان مسیر پیروزی ایران در برابر این حجم از دشمنی را در «وحدت ملی و تبعیت خالصانه از مقام معظم رهبری» دانست و تأکید کرد:این همبستگی است که مانع اصلی دشمنان در دستیابی به اهدافشان و اشغال حتی یک وجب از خاک این سرزمین است.

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