به گزارش ایلنا، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، ضمن بازدید از مرکز مدیریت راه‌های کشور، از استقرار تیم‌های بازرسی در تمامی دستگاه‌های خدمت‌رسان خبر داد.

احمد اسدیان، با حضور در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، ضمن رصد تصاویر دوربین‌های نظارتی محورهای سراسر کشور، آخرین وضعیت هماهنگی‌های صورت‌گرفته برای مدیریت ترافیک و خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در آیین تشییع را بررسی کرد.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، ضمن بازدید از مرکز مدیریت راه‌های کشور، از استقرار تیم‌های بازرسی در تمامی دستگاه‌های خدمت‌رسان خبر داد.

احمد اسدیان، با حضور در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، ضمن رصد تصاویر دوربین‌های نظارتی محور‌های سراسر کشور، آخرین وضعیت هماهنگی‌های صورت‌گرفته برای مدیریت ترافیک و خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در آیین تشییع را بررسی کرد.