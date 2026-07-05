گودرزی:
حضور در مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت فرصتی تکرارناپذیر است
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پیامی خطاب به مردم، بر اهمیت حضور در مراسم تشییع قائد شهید امت بهعنوان شخصیتی که جامعیت مرجعیت، ولایت و پدرانه مهربانی بود، تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، عباس گودرزی با اشاره به برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب،مردم را برای حضور گسترده در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب دعوت کرد.
وی با تأکید بر اینکه حضور در مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت فرصتی تکرارناپذیر است، افزود: ما در تشییع شخصیتی هستیم که هم شهید است و هم مرجع تقلید، ولی فقیه و رهبر جهان اسلام؛ امام مهربانی که به مردم عشق میورزید. حضور در آئین وداع و تشییع آن امام مهربان و مجاهد و آن شخصیت الهی، یک اقدام تمدنساز، هویتساز و تاریخساز است.
گودرزی تأکید کرد: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع در شهر تهران، اقدامی بسیار مهم است. تهران ام القرای جهان اسلام است و این تشییع در تاریخ ماندگار و آغازی برای تحولات بزرگ در آینده دنیا خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اظهار کرد: حضور در مراسم تهران، موجب امیدواری دوستان و ناامیدی و ذلت دشمنان ایران در سراسر جهان خواهد بود و پیام عظمت و اقتدار ایران و جایگاه ولایت و قدرت مقاومت و فریاد انتقام را به سراسر دنیا مخابره می کند.