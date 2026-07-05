اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید و خانواده ایشان با حضور مردم

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت الله سبحانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان اقانه نماز کرد.

از نخستین ساعات بامداد، سیل جمعیت از اقصی نقاط کشور در محل برگزاری مراسم حضور یافتند تا در آیین اقامه نماز و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی شرکت کنند.

مردم با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران، تصاویر رهبر شهید و پرچم های سرخ رنگ با سردادن شعارهای انقلابی، فضای مراسم را آکنده از حزن، وحدت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی کردند.

حضور گسترده مردم در این مراسم، بار دیگر نمایش وحدت، انسجام ملی و پایبندی ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه شهدا را به نمایش گذاشت.

بر اساس این گزارش مراسم وداع با رهبر شهید تا ساعت ۲۰ امشب در مصلی تهران ادامه خواهد داشت.

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