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پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت پدر رئیس کل دادگستری استان یزد

پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت پدر رئیس کل دادگستری استان یزد
کد خبر : 1808824
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رئیس قوه قضاییه طی پیامی درگذشت پدر حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی پیامی درگذشت پدر حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حسین طهماسبی دامت افاضاته

درگذشت والد گرانقدرتان را به جنابعالی و اقربا و دیگر بازماندگان تسلیت می‌گویم و از درگاه ایزد منان، برای آن مرحوم، آرامشی جاودان و برای شما صبر جمیل مسئلت دارم. امید که والد مرحوم‌تان در پیشگاه حضرت حق، در پناه خیرالوری باشند و ان‌شاءالله که در این ایام حزن آل‌الله، مهمانِ کرمِ حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شوند.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای

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