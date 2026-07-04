مخبر:
مردم مانند همیشه حماسه آفریدند
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، در بازدید از زائرشهرهای مناطق مختلف تهران، ضمن قدردانی از تمامی دستگاههای خدمترسان، تشییعکنندگان و وداعکنندگان با قائد شهید ملت، بر نقش بیبدیل مردم در خلق حماسههای ملی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر عصر امروز (شنبه) با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم در آیینهای وداع و بزرگداشت قائد شهید ملت، اظهار داشت: هرجا کار به دست مردم سپرده شد، امور به بهترین شکل ممکن پیش رفت و این حضور گسترده، جلوهای از انسجام، همدلی و مسئولیتپذیری ملت ایران بود.
وی افزود: مردم مانند همیشه حماسهای ماندگار آفریدند؛ چه آنانی که با حضور خود در مراسم وداع، عشق و وفاداریشان را به نمایش گذاشتند و چه مجموعههای اجرایی، گروههای جهادی، نیروهای مردمی و سازمانهایی که در این مسیر باشکوه، خدمترسانی کردند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر پیوند عمیق مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی گفت: مردم ایران عاشق رهبر خود هستند و همانگونه که همواره ثابت کردهاند، عشق به میهن و ولایت، سرمایه بزرگ این ملت عزیز است.