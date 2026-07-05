محمد بیات در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید و ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط کنونی که امروز بیش از هر زمانی ضرورت آن در کشور احساس می‌شود، گفت: ابتدا از همه ملت ایران اسلامی به جهت خلق این حماسه بی‌نظیر در تشییع پیکر امام شهید تشکر می‌کنم. مردم با حضوری که داشتند در عمل نشان دادند واقعاً از ما مسئولان جلودارتر هستند؛ خودشان کار خود را بهتر بلدند و این موضوع قابل تحسین و تقدیر است.

وی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری وظیفه همه مسئولان، جریان‌های سیاسی و نخبگان این است که قدردان این سرمایه اجتماعی باشند و با پرهیز از اختلاف‌افکنی، در مسیر حفظ وحدت و انسجام ملی حرکت کنند. مردم با این حضور باشکوه نشان دادند که هرگاه پای عزت، استقلال و منافع کشور در میان باشد، با همدلی و وفاق در صحنه حاضر خواهند بود و این پیام باید چراغ راه مسئولان باشد.

این عضو کمیسیون امورداخلی و شوراها با بیان این که این حضور، نمادی از وحدت، اتحاد، انسجام، همدلی، یکدلی و یک‌رنگی است و همین امر دشمنان ایران اسلامی را مغلوب و منکوب کرده است، خاطرنشان کرد: در این چند روز اخیر، در شبکه‌های معاند مشاهده می‌کنیم که از همه ظرفیت‌ها برای جلوگیری از حضور مردم استفاده می‌کنند؛ به عنوان مثال، مطرح می‌کنند که مسیرهای ورودی به تهران بسته است، یا تهدید به بمب‌گذاری می‌کنند، یا از مواد غذایی مسموم‌کننده سخن می‌گویند و مواردی از این دست می‌گویند؛ این کار دشمنان در واقع یک جنگ شناختی و جنگ علیه اراده ملت ایران اسلامی است.

وی ادامه داد: ملت ایران با بصیرت و آگاهی همواره نشان داده‌اند که تحت تأثیر این فضاسازی‌ها و عملیات روانی قرار نمی‌گیرند و با حضور آگاهانه خود، نقشه‌های دشمن را خنثی می‌کنند. امروز هم این حضور باشکوه، پیام روشنی از اقتدار، همبستگی و ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها و جنگ رسانه‌ای دشمنان به جهان مخابره کرد.

بیات ادامه داد: الحمدلله، همان‌گونه که در ایران اسلامی از بدو تشکیل تاکنون، مردم جلودار نظام و انقلاب بوده‌اند و مردم همه‌کاره بوده‌اند الان هم نشان دادند بیدی نیستند که با این بادها بلرزند. امروز هم وظیفه خود می‌دانند که برای امام شهیدشان که واقعاً سردمدار مبارزه با استعمار و استکبار نه‌ تنها در حرف بلکه در عمل بود و در موضع‌گیری در قبال دشمن صهیونیستی، آمریکایی و سایر دشمنان همیشه ایستاد، در این مراسم وداع که نمادی از وحدت، اتحاد و انسجام است، شرکت کنند.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار داشت: مردم بار دیگر با حضور پرشور خود، تجدید میثاقشان را با آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدای صدر اسلام، شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و شهدای جنگ رمضان اعلام کردند و با این حضور، لبیک عملی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و امام سوم انقلاب گفتند که همواره بر تداوم راه شهدا و خون‌خواهی شهدای جنگ رمضان از رژیم صهیونیستی و حامیان آن، به‌ویژه آمریکا، تأکید داشته‌اند.

وی افزود: این حضور گسترده نشان داد ملت ایران در دفاع از آرمان‌های انقلاب و صیانت از عزت و استقلال کشور، همچنان استوار و متحد ایستاده و اجازه نخواهد داد خون شهدا به فراموشی سپرده شود.

وی تصریح کرد: بخشی از این حضور، حضور میدانی نظامیان در عرصه نظامی است و بخشی دیگر، حضور دیپلمات‌ها در عرصه دیپلماسی؛ این حضور مردمی نیز در کنار آن‌ها قرار می‌گیرد و این بسته با هم کامل می‌شود. یعنی از یک سو نیروهای نظامی دست‌به‌ماشه هستند و حواس‌شان هست از سوی دیگر مردم در میدان حضور دارند؛ این حضور مردم هم در نوع خود، یک حماسه تاریخی دیگر و برگ زرین دیگری بر افتخارات ایران اسلامی است.

این عضو کمیسیون امورداخلی و شوراها با اشاره به حضور مقامات خارجی در مراسم وداع با رهبر شهید و پیام آن به جهانیان، گفت: این حضور، تسخیر دل‌ها و جلوه‌ای از صدور انقلاب اسلامی ایران به خارج از مرزهاست که همواره بنیان‌گذار انقلاب اسلامی بر آن تأکید داشتند.

وی تأکید کرد: این حضور همچنین نشان‌دهنده جایگاه، نفوذ و تأثیرگذاری رهبر شهید انقلاب در معادلات منطقه‌ای، بین‌المللی و ایران است و بیانگر آن است که پیام انقلاب اسلامی و گفتمان مقاومت، فراتر از مرزهای جغرافیایی، در میان ملت‌ها و دولت‌های مختلف بازتاب یافته و مورد توجه افکار عمومی جهان قرار گرفته است. به همین دلیل دشمنان تلاش می‌کنند با جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی، این واقعیت را کمرنگ جلوه دهند.اما حضور گسترده مردم و هیأت‌های خارجی نشان داد که این سرمایه اجتماعی و جایگاه بین‌المللی همچنان پابرجاست و تضعیف شدنی نیست.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: برخی از مقامات و سردمداران نتوانستند تحت فشارهای سیاسی و بین‌المللی آمریکا و اسرائیل در این مراسم شرکت کنند، اما با ارسال پیام‌های تسلیت و ابراز همدردی، احترام خود را ابراز کردند که نشان می‌دهد ظلم پایدار نیست. همین پیام‌ها نیز بیانگر آن است که افکار عمومی و بسیاری از دولت‌ها، فارغ از فشارها و تهدیدها، در برابر این حادثه سکوت نکرده‌اند و حقیقت و عدالت، در نهایت بر سیاست‌های مبتنی بر زور و فشار غلبه خواهد کرد. وی با بیان این که امروز همه در برابر دشمن صهیونیستی و آمریکایی مقابله می‌کنند، اظهار داشت: همه دوست دارند روزی قلدری، گردن‌کلفتی و زورگویی این زورگویان به سطل زباله تاریخ سپرده شود. البته شاید برای برخی، مطرح کردن این موضوع دشوار باشد و همه اقتدار نظامی ایران اسلامی را ندارند، اما ایران در این زمینه مقتدر، شفاف و روشن است و این مسائل را به زبان می‌آورد، اما بسیاری از کشورها، با وجود سیطره این دشمن ملعون صهیونیستی و آمریکایی، هرچند نتوانستند این مواضع را به صراحت بیان کنند و برای همین است که در مراسم وداع رهبری حضور نداشتند، اما ابراز همدردی خود را با ایران و مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

بیات در پایان تأکید کرد: خون شهدا هیچ‌گاه پایمال نخواهد شد، بلکه موجب تنومندتر شدن انقلاب اسلامی ایران خواهد بود. ملت ایران در طول سال‌های گذشته همواره نشان داده‌اند که با تکیه بر فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت، از آرمان‌های انقلاب اسلامی و استقلال کشور دفاع خواهند کرد. بی‌تردید، خون پاک شهدا سرمایه‌ای ماندگار برای استمرار عزت، اقتدار و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است و راه آنان با وحدت، همدلی و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف ادامه خواهد یافت.

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