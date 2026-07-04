روابط عمومی سپاه سیدالشهدا خبر داد:
دستگیری ۶ نفر مرتبط با شبکههای معاند در پردیس؛ رصد اطلاعاتی منجر به شناسایی متهمان شد
روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران از شناسایی و دستگیری ۶ نفر از عناصر مرتبط با شبکههای معاند و ضدانقلاب در شهرستان پردیس خبر داد و اعلام کرد این افراد پس از رصدهای اطلاعاتی و با دستور قضایی بازداشت شدند.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران از شناسایی و دستگیری ۶ نفر از عناصر مرتبط با شبکههای معاند و ضدانقلاب در شهرستان پردیس خبر داد.
بر اساس اعلام این نهاد، متهمان با برخی شبکههای معاند و ضدانقلاب در ارتباط بوده و اقدام به ارسال محتوا و تبادل اخبار با این شبکهها میکردند. همچنین در بررسیهای انجام شده مشخص شده است که این افراد با خطگیری از عوامل معاند، درصدد القای فضای ناآرامی و تشویش افکار عمومی بودهاند.
روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران با اشاره به اینکه شناسایی این افراد در پی رصدهای اطلاعاتی مستمر، دقیق و شبانهروزی صورت گرفته است، اعلام کرد: فعالیتهای متهمان در بستر شبکههای اجتماعی مختلف از جمله اینستاگرام و تلگرام به صورت مستمر مورد پایش قرار داشت و اطلاعات لازم درباره اقدامات آنان جمعآوری و مستندسازی شد.
در ادامه این گزارش آمده است که پس از تکمیل مستندات و طی مراحل قانونی، با اخذ دستور مقام قضایی، عملیات دستگیری متهمان در چند مرحله و به صورت جداگانه انجام شد و افراد یادشده برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفتند.
روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در پایان ضمن تأکید بر حق قانونی شهروندان در استفاده از فضای مجازی در چارچوب قوانین کشور، خاطرنشان کرد: دستگاههای مسئول هرگونه ارتباط، همکاری یا فعالیت سازمانیافته در راستای اهداف شبکههای معاند و ضدانقلاب را رصد کرده و در صورت احراز تخلف، مطابق قانون با عوامل آن برخورد خواهند کرد.