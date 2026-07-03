شهادت مامور پلیس کرمانشاه حین انجام ماموریت
یکی از ماموران پلیس کرمانشاه حین انجام ماموریت به شهادت رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه، شب گذشته( پنجشنبه، 11 تیرماه) اکیپ انتظامی شهرستان کرمانشاه حین گشت زنی در حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک شده و جهت انجام تحقیقات لازم آن را متوقف کردند.
پس از توقف خودرو و زمانی که ماموران در حال نزدیک شدن به پژو ۴۰۵ بودند، سرنشینان آن اقدام به تیراندازی به سمت ماموران کرده و سپس متواری شدند.
بر اثر این درگیری، سرهنگ دوم محسن چهری از نیروهای انتظامی شهرستان کرمانشاه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
هویت فرد ضارب توسط پلیس شناسایی و تلاش برای دستگیری این فرد از سوی پلیس ادامه دارد.
مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در پایان با تبریک و تسلیت شهادت سرهنگ دوم محسن چهری، اعلام کرد: متعاقبا زمان و مکان برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر این شهید والامقام اعلام خواهد شد.