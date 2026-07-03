شهادت مامور پلیس کرمانشاه حین انجام ماموریت

پس از توقف خودرو و زمانی که ماموران در حال نزدیک شدن به پژو ۴۰۵ بودند، سرنشینان آن اقدام به تیراندازی به سمت ماموران کرده و سپس متواری شدند.

بر اثر این درگیری، سرهنگ دوم محسن چهری از نیروهای انتظامی شهرستان کرمانشاه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

هویت فرد ضارب توسط پلیس شناسایی و تلاش برای دستگیری این فرد از سوی پلیس ادامه دارد.

مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در پایان با تبریک و تسلیت شهادت سرهنگ دوم محسن چهری، اعلام کرد: متعاقبا زمان و مکان برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر این شهید والامقام اعلام خواهد شد.