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ورود رئیس اقلیم کردستان عراق به ایران

ورود رئیس اقلیم کردستان عراق به ایران
کد خبر : 1807861
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رئیس اقلیم کُردستان عراق برای شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب وارد ایران شد.

به گزارش ایلنا، «نیچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق، صبح روز جمعه در رأس هیأتی عالی‌رتبه از مقامات اقلیم کردستان، برای شرکت در مراسم  تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب وارد ایران شد.

رئیس اقلیم کردستان در این سفر رسمی خود علاوه بر شرکت در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار است با تعدادی از مسئولان ارشد ایران، دیدار و درباره مسائل دو جانبه و مهمترین مسائل منطقه، گفت‌وگو و رایزنی کند.

گفتنی است بارزانی مورد استقبال عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور قرار گرفت.

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