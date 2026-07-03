ورود رئیس اقلیم کردستان عراق به ایران

رئیس اقلیم کردستان در این سفر رسمی خود علاوه بر شرکت در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار است با تعدادی از مسئولان ارشد ایران، دیدار و درباره مسائل دو جانبه و مهمترین مسائل منطقه، گفت‌وگو و رایزنی کند.

گفتنی است بارزانی مورد استقبال عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور قرار گرفت.