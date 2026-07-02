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مخبر:

امروز، عزتِ یک امت بر دوشِ دلدادگانِ راهِ اوست

امروز، عزتِ یک امت بر دوشِ دلدادگانِ راهِ اوست
کد خبر : 1807774
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مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: عرشیان خاکیان را به وداع خوانده‌اند. دل را به میدان بیاوریم که امروز، عزتِ یک امت، بر دوشِ دلدادگانِ راهِ اوست.

به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در صفحه شخصی خود در آستانه وداع تاریخی و باشکوه با قائد شهید امت حضرت آیت الله سید علی خامنه ای نوشت: عرشیان خاکیان را به وداع خوانده‌اند.
وی افزود: ای ملتِ همیشه در صحنه! هنگامه دیگری رقم خورده تا با پرچم خونخواهی، عشق را به تماشا بنشینیم؛ بدرقه ای که تاریخ، شکوه آن را در دفتر خود ثبت خواهد کرد.
مخبر تاکید کرد: دل را به میدان بیاوریم که امروز، عزتِ یک امت، بر دوشِ دلدادگانِ راهِ اوست.

 

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