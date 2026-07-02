حضور تاریخی در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب پاسخ روشنی برای دشمن دارد

به گزارش ایلنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در شبکه ایکس نوشت:

دشمن با شهادت رهبر عزیزمان، به‌دنبال تضعیف اراده ملت ایران بود اما مشت‌های گره‌کرده مردم مبعوث نشان داد خون شهید، آنها را منسجم‌تر و مصمم‌تر کرده است.

حضور تاریخی مردم در آیین وداع، بزرگترین بیعت با جانشین ایشان و پاسخی روشن به دشمن است؛ پاسخی از جنس وحدت و ایستادگی.

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