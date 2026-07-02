طحان نظیف:
حضور تاریخی در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب پاسخ روشنی برای دشمن دارد
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: حضور تاریخی مردم در آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب پاسخی روشن برای دشمن به همراه دارد.
به گزارش ایلنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در شبکه ایکس نوشت:
دشمن با شهادت رهبر عزیزمان، بهدنبال تضعیف اراده ملت ایران بود اما مشتهای گرهکرده مردم مبعوث نشان داد خون شهید، آنها را منسجمتر و مصممتر کرده است.
حضور تاریخی مردم در آیین وداع، بزرگترین بیعت با جانشین ایشان و پاسخی روشن به دشمن است؛ پاسخی از جنس وحدت و ایستادگی.