عوض حیدرپور فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه حفظ وحدت و انسجام ملی همواره از توصیه‌ها و تأکیدات اساسی رهبر انقلاب بوده است، در شرایط کنونی کشور، حفظ این انسجام و پرهیز از دوقطبی‌سازی توسط گروه‌ها، قوا و آحاد جامعه را چقدر حیاتی می‌دانید، گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره در مقاطع مختلف با چالش‌ها و رویدادهایی مواجه بوده‌ایم که جامعه را تحت تأثیر قرار می‌داد. در تمامی این دوران، حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری همیشه بر حرکت یکپارچه تأکید داشته و عامل اصلی پیروزی و پیشبرد امور را وحدت، یکپارچگی و انسجام ملی دانسته‌اند.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده که در مواجهه با حوادث بزرگ، حضور و یکپارچگی مردم در صحنه مانند برگزاری راهپیمایی روز قدس و یا ۲۲ بهمن همیشه کشور را از گردنه‌های سخت عبور داده است. در این میان، نقش هدایتگر رهبری بسیار برجسته است؛ چرا که مواضع و سخنرانی‌های ایشان همواره مسیر حرکت کشور را به وضوح تبیین و همگان را حول یک محور متحد می‌کند.

این فعال سیاسی تاکید کرد: در شرایط اخیر که با چالش‌های بین‌المللی مواجه شدیم و جنگی اتفاق افتاده است و آمریکایی‌ها آمده بودند که کار را یکسره کنند، ایستادگی ملت، آمادگی نیروهای مسلح و ارتقای بنیه دفاعی کشور موجب شد تا طرف‌های مقابل به جای تقابل، به سمت صلح و توافق متمایل شوند. پس از اعلام آمادگی آن‌ها، از سوی رهبری سوم هم اعلام شد که ما هم می‌پذیریم و برای مذاکره می‌رویم. وقتی پای مذاکره رسیدیم یک نفر باید تصمیم می‌گرفت که بیاید و بار این مسئولیت را بر دوش بکشد و به نظر من آقای پزشکیان با حرکت بزرگی که در این شرایط سخت انجام داد، دو نتیجه گرفت.

حیدرپور تاکید کرد: یک نتیجه این بود که در این شرایط سخت که ایجاد شده بود کشور را به خوبی اداره کرد و ما به این موضوع یقین داریم. موضوع دیگر هم این بود که ما با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم و توافق کنیم و فرآیند مذاکرات و تفاهم به سطحی رسید که مقرر شد مقامات عالی‌رتبه دو طرف در این زمینه اقدام کنند و از سوی آمریکایی‌ها معاون رئیس جمهور و از سوی ما آقای قالیباف رئیس مجلس برای این اقدام در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: با این حال، در بحبوحه این اقدامات، برخی افراد شروع کردند به جیغ و داد و جار و جنجال. ما به هر حال افرادی که سال‌ها در ساختار کشور مسئولیت داشته و شناخته‌شده هستند را در این ۴۷ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می‌شناسیم. اما این افراد جار و جنجال به راه انداختند و این مصادف شد با این که سرانجام سند تفاهم توسط ترامپ و آقای پزشکیان امضا شد و اعلام شد که این کار با اجازه رهبری سوم آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای انجام شده است و آقای قالیباف نیز جهت پیشبرد امور در این مسیر گام برداشته است. در چنین شرایطی، یک عده افراد پیدا شده‌اند که حرف‌هایی می‌زنند که این حرف‌ها به نظر من به ضرر انسجام، وحدت و منافع ملی کشور خواهد بود.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: حال که مقام معظم رهبری پذیرفته‌اند که تفاهمی در جهت دستیابی به ثبات و صلح پایدار صورت بگیرد، ما الان دستمان پر است و در اینجا باید با وحدت تمام از این موضوع پشتیبانی کنند. من فکر می‌کنم هرکسی که سبب شد کاهلی و لختی در این زمانه برای ما فراهم شود او مستوجب این است که ملت دوستش نداشته باشند.

حیدرپور گفت: مردم کسانی را دوست دارند که در شرایط این چنینی مواضع عاقلانه داشته باشند و عاقلانه حرف بزنند و هیچ حرفی که بتواند خدشه‌ای در یکپارچگی جامعه ایجاد کند، نزنند. ملت ایران نشان داده ‌اند که در تمام فراز و نشیب‌های پس از انقلاب، انسجام خود را حفظ کرده‌اند در این شرایط هم ملت وحدت و انسجام خود را حفظ خواهند کرد و به قول آن ضرب المثل روسیاهی می‌ماند برای اینهایی که نق می‌زنند.

وی گفت: این حرف‌ها تا جایی پیش رفته است که آقای قالیباف که مذاکره کننده است دلخور می‌شود و این موضوع را اعلام می‌کند و یا رئیس جمهور اعلام می‌کند که رهبری ما را خواسته‌اند و به ما اعلام کرده‌اند که این کار را تمام کنید حال که ما این پیام‌ها را از افرادی که اقدام کننده هستند به صورت شفاف می‌شنویم، افرادی که غر می‌زنند و بر وحدت ملی خدشه وارد می‌کنند باید حساب کار دستشان بیاید و از پرداختن به حرف‌هایی که به ضرر امنیت ملی و انسجام ملی است، خودداری کنند.

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