حضور سران ۴۰ کشور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

به گزارش ایلنا، ایمان عطارزاده، سخنگوی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب درباره حضور شخصیت‌ها و سران کشورهای خارجی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب گفت: در مراسم وداع و تشییع، علاوه بر حضور گسترده مردم، شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، علمی، دینی، دانشگاهی و نخبگان از اقصی نقاط جهان نیز برای ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران حضور خواهند داشت.

وی افزود: همچنین؛ مقامات ارشد و سران کشورهای مختلف از حدود ۴۰ کشور در این مراسم شرکت می‌کنند و با حضور خود، به مقام والای رهبر شهید ادای احترام خواهند کرد.

سخنگوی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب خاطرنشان کرد: جزئیات مربوط به سطح هیئت‌های اعزامی، کشورهای شرکت‌کننده و اسامی شخصیت‌های حاضر، به‌زودی از سوی مسئولان وزارت امور خارجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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