قدردانی سفیر ایران از روایتگران جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا، علی بحرینی در نشستی مجازی با حضور رحیمه شهابی مربی والیبال و شاهد حادثه لامرد، لیلا قوی‌دل مادر دانش‌آموز شهید بنیامین جنگجو و فاطمه زهرا شیخ‌آبادی از بازماندگان حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، از تلاش آنان برای انعکاس صدای قربانیان در سطح جهانی قدردانی کرد.

او تأکید کرد که روایتگری از مظلومیت مردم ایران و پیگیری عدالت برای قربانیان، مسئولیتی مستمر است که باید در مجامع بین‌المللی ادامه یابد.

بحرینی با تأکید بر اهمیت روایتگری و روشنگری درباره حوادثی که علیه مردم ایران رخ داده است، گفت: مسئولیت ما این است که اجازه ندهیم مظلومیت قربانیان و جنایاتی که علیه غیرنظامیان صورت گرفته، در گذر زمان فراموش شود.

او ضمن تأیید کندی برخی فرایند‌های دادرسی در مجامع بین‌المللی تصریح کرد که اراده قوی بازماندگان و شاهدان برای تحقق حقوق قربانیان، نه‌تنها امری ضروری، بلکه رسالتی جمعی است.

نماینده دائم ایران در ژنو با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، این حادثه را نمادی از مظلومیت دانش‌آموزان ایرانی دانست و افزود: امروز کشوری نیست که ماهیت جنایتکارانه این حمله را نداند یا با نام مدرسه میناب آشنا نباشد.

بحرینی با یادآوری نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که به ابتکار نمایندگی دائم ایران در ژنو و با تمرکز بر مدرسه میناب برگزار شد، اظهار داشت که روایتگری از این حادثه و تکرار محکومیت حملات باید در سطح بین‌المللی ادامه یابد.

سفیر ایران همچنین با اشاره به حادثه لامرد و سلاح‌های ممنوعه به‌کاررفته در این حمله و ابعاد آن که مصداقی از جنایت جنگی بود، بر ضرورت تبیین ابعاد حمله به یک مرکز غیرنظامی و پیگیری آن در چارچوب‌های حقوقی و بین‌المللی تأکید کرد.

او از عملکرد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در امدادرسانی پس از حملات تقدیر کرد و گفت: عملکرد جمعیت هلال احمر ایران به‌گونه‌ای بود که کشور ما را از کمک خارجی بی‌نیاز ساخت و هر مقام بین‌المللی که به ایران سفر کرده و از نزدیک با فعالیت این جمعیت آشنا شده، بر توانمندی‌ها و مهارت آن اذعان داشته است.

در این نشست، مجتبی خالدی ضمن تشریح اقدامات هلال احمر، از تلاش امدادگران برای نجات آسیب‌دیدگان و ثبت و انتقال ابعاد انسانی حوادث سخن گفت و بیان کرد: نیرو‌های هلال احمر در شرایطی برای کمک‌رسانی وارد ساختمان‌های مورد حمله می‌شدند که هر لحظه خطر انفجار بمب‌های عمل‌نکرده یا بمب‌های زمان‌بندی‌شده وجود داشت.

لیلا قوی‌دل مادر دانش‌آموز شهید بنیامین جنگجو در مدرسه میناب، با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوق قربانیان، خواستار ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از نادیده گرفته شدن حق خانواده‌های شهدا شد.

او ضمن انتقاد از مسئولیت‌گریزی شخصیت‌هایی مانند رئیس‌جمهور آمریکا، بر انتظار خود برای محکومیت اقدامات چنین افرادی تأکید کرد.

رحیمه شهابی، شاهد حادثه لامرد نیز با بیان مشاهدات خود از این حمله، بر غیرنظامی بودن محل حادثه و ضرورت شنیده شدن صدای خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان تأکید کرد.

بحرینی با اشاره به پیگیری‌های حقوقی و سیاسی این موضوعات در سطح بین‌المللی یادآور شد که روایت حقیقت و دفاع از حقوق قربانیان باید با جدیت ادامه یابد و نمایندگی ایران در ژنو به رسالت خود در اطلاع‌رسانی، محکومیت و حفظ یاد قربانیان و بازماندگان ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/