به گزارش ایلنا، به مناسبت هفته قوه قضاییه، سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، با حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان در این دیدار با تقدیر از مدیریت جهادی سردار رادان خاطرنشان کرد: بحمدالله در سایه سار الطاف الهی و حضور میدانی جنابعالی و حضور پررنگ امت مبعوث شده در خیابان‌ها، علیرغم آنکه دشمن جنایتکار با انهدام بسیاری از مقر‌های انتظامی به دنبال اغتشاش و تجزیه کشور بود، شاهد حضور گسترده نیرو‌های انتظامی در محل انجام ماموریت‌ها بودیم؛ به گونه‌ای که این عزیزان با آنکه محل استقرار مشخصی نداشتند، بیش از گذشته در انجام وظایف خود کوشیدند.

وی همچنین در پاسخ به افرادی که در خصوص بودجه نیرو‌های مسلح منت می‌گذارند، اظهار کرد: اگر نیرو‌های جان‌برکف مسلح و حضور بی‌بدیل ملت در صحنه نبود، چه بسا افراد بی‌تدبیر و ترسو در همان ابتدا کشور را تسلیم دشمن می‌کردند. وی تاکید کرد که باید قدر این نیرو‌های خدوم را دانست و در جهت ارتقای وضعیت رفاهی آنها از هیچ تلاشی دریغ نکرد.

در ابتدای این دیدار، سردار رادان با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و تشکر از زحمات ارزشمند قضات و کارکنان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، با بیان الطاف خفیه الهی در نبرد با دشمن آمریکایی-صهیونی، گزارشی از نقش ارزشمند نیرو‌های فراجا در جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه ارائه کرد.

در پایان این دیدار، سردار رادان گزارشی از روند ساخت مسکن برای نیرو‌های فراجا را ارائه کرد.

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