بازدید معاونان و مدیران مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه از نمایشگاه روایت تحول عدلیه

در این بازدید، کارشناس حاضر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در پنج سال اخیر، به تشریح مهم‌ترین طرح‌های تحولی پرداخت و گفت: در این دوره، تحولی بنیادین در فرایند دادرسی رقم خورده که با بهره‌گیری از فناوری، سرعت، دقت و شفافیت را به همراه داشته است. این دستاورد‌ها حاصل همکاری تنگاتنگ مرکز فناوری با معاونت‌های قضایی است و مسیر تحول قوه قضاییه را با تکیه بر عدالت هوشمند، هموارتر از پیش ساخته است.

وی در ادامه به تفکیک به تشریح محور‌های اصلی این تحول پرداخت و اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین دستاوردها، راه‌اندازی دادگاه علنی برخط است که امکان حضور مجازی وکلا و اصحاب پرونده را در جلسات رسیدگی، بدون نیاز به حضور فیزیکی در شهر محل دادگاه فراهم کرده و از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند. همچنین تمامی جلسات رسیدگی ضبط می‌شود تا در صورت بروز ابهام، فیلم جلسه در دسترس باشد؛ اقدامی برای خودمراقبتی قضات و پاسخگویی به جامعه.

کارشناس با اشاره به چالش‌های پیشین در انتقال زندانیان از زندان به محکمه، گفت: با اجرای دادرسی الکترونیک، این فرایند پرخطر و هزینه‌بر حذف شد و سازمان زندان‌ها از دغدغه انتقال زندانیان رهایی یافته و رسیدگی‌ها با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

وی همچنین به سامانه هوشمند انتخاب کارشناس رسمی اشاره کرد و افزود: این سامانه با حذف ارتباطات پنهان، فرایند انتخاب کارشناس را شفاف و عادلانه کرده است.در حوزه استعلامات مالی نیز، اتصال سامانه قضایی به بانک‌ها و مراکز مالی، امکان استعلام لحظه‌ای اموال طرفین را در چند دقیقه فراهم کرده، کاری که پیش‌تر زمان و انرژی فراوانی می‌برد.

کارشناس در ادامه به سامانه «تناد» اشاره کرد و گفت: این سامانه با دسترسی به بیش از ۱۱۰ میلیون رأی قضایی، به قضات در سراسر کشور کمک می‌کند تا تصمیمات خود را بر اساس رویه‌های مشابه اتخاذ کرده و وحدت رویه را تقویت کنند.

وی همچنین از سامانه «سجام» به عنوان بستری برای گزارش‌دهی مردمی درباره تخلفات و جرایم نام برد و تأکید کرد: این سامانه با مشارکت عمومی، به پیشگیری از جرم و افزایش نظارت همگانی کمک می‌کند.

موضوع دیگر سامانه ۱۲۹ بود، این سامانه با هدف ارائه مشاوره‌های حقوقی رایگان به عموم مردم راه‌اندازی شده و افراد می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرف هزینه، سوالات حقوقی خود را مطرح کرده و پاسخ کارشناسی دریافت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی دیگر از دستاورد‌های مهم دانست و گفت: این قانون با هدف افزایش شفافیت و امنیت معاملات ملکی به تصویب رسیده و با سلب اعتبار از اسناد عادی، از وقوع کلاهبرداری و اختلافات ملکی جلوگیری می‌کند.

موضوع خودکابری ها، پنجره واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه تشریح شد و موضوع ابلاغ‌های الکترونیک مورد توجه حضار قرار گرفت.

در ادامه کارشناس به توضیح سامانه اطلاعات موثر اشخاص و ساماندهی و رصد هوشمند مراجعین با این سامانه پرداخت.

در گذر عدلیه در مبارزه با فساد دستاورد‌های پنج ساله آن در مبارزه موثر با فساد، شفافیت در مزایده‌های الکترونیک و سامانه ۱۲۷ برای گزارش تخلفات معرفی شد.

پابند‌های الکترونیک، حکم‌های جایگزین حبس، موضوع اشتغال زندانیان و حمایت از خانواده آنها بحث دیگری بود که به تفصیل در نمایشگاه به آن پرداخته شد.

کارشناس در پایان تأکید کرد: بخش مهمی از دستاورد‌های عدلیه در حوزه فناوری ثمره همدلی و همکاری تنگاتنگ همکاران در مرکز فناوری اطلاعات و معاونت‌های قضایی است که امیدواریم با استمرار این مسیر، گام‌های مؤثرتری در تحقق دادرسی عادلانه، سریع و هوشمند برداریم.