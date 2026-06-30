بازدید معاونان و مدیران مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه از نمایشگاه روایت تحول عدلیه
نمایشگاه «روایت تحول» امروز میزبان جمعی از معاونان و مدیران مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه بود و در جریان این بازدید، مهمترین دستاوردهای پنجساله دستگاه قضایی در حوزه تحول دیجیتال، دادرسی هوشمند، توسعه سامانههای الکترونیکی و اجرای برنامههای تحولآفرین برای حاضران تشریح شد.
به گزارش ایلنا، نمایشگاه «روایت تحول» امروز میزبان جمعی از معاونان و مدیران مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه بود که از نزدیک با دستاوردهای پنجساله دستگاه قضایی آشنا شدند.
در این بازدید، کارشناس حاضر با اشاره به اقدامات انجامشده در پنج سال اخیر، به تشریح مهمترین طرحهای تحولی پرداخت و گفت: در این دوره، تحولی بنیادین در فرایند دادرسی رقم خورده که با بهرهگیری از فناوری، سرعت، دقت و شفافیت را به همراه داشته است. این دستاوردها حاصل همکاری تنگاتنگ مرکز فناوری با معاونتهای قضایی است و مسیر تحول قوه قضاییه را با تکیه بر عدالت هوشمند، هموارتر از پیش ساخته است.
وی در ادامه به تفکیک به تشریح محورهای اصلی این تحول پرداخت و اظهار داشت: یکی از مهمترین دستاوردها، راهاندازی دادگاه علنی برخط است که امکان حضور مجازی وکلا و اصحاب پرونده را در جلسات رسیدگی، بدون نیاز به حضور فیزیکی در شهر محل دادگاه فراهم کرده و از اطاله دادرسی جلوگیری میکند. همچنین تمامی جلسات رسیدگی ضبط میشود تا در صورت بروز ابهام، فیلم جلسه در دسترس باشد؛ اقدامی برای خودمراقبتی قضات و پاسخگویی به جامعه.
کارشناس با اشاره به چالشهای پیشین در انتقال زندانیان از زندان به محکمه، گفت: با اجرای دادرسی الکترونیک، این فرایند پرخطر و هزینهبر حذف شد و سازمان زندانها از دغدغه انتقال زندانیان رهایی یافته و رسیدگیها با سرعت بیشتری دنبال میشود.
وی همچنین به سامانه هوشمند انتخاب کارشناس رسمی اشاره کرد و افزود: این سامانه با حذف ارتباطات پنهان، فرایند انتخاب کارشناس را شفاف و عادلانه کرده است.در حوزه استعلامات مالی نیز، اتصال سامانه قضایی به بانکها و مراکز مالی، امکان استعلام لحظهای اموال طرفین را در چند دقیقه فراهم کرده، کاری که پیشتر زمان و انرژی فراوانی میبرد.
کارشناس در ادامه به سامانه «تناد» اشاره کرد و گفت: این سامانه با دسترسی به بیش از ۱۱۰ میلیون رأی قضایی، به قضات در سراسر کشور کمک میکند تا تصمیمات خود را بر اساس رویههای مشابه اتخاذ کرده و وحدت رویه را تقویت کنند.
وی همچنین از سامانه «سجام» به عنوان بستری برای گزارشدهی مردمی درباره تخلفات و جرایم نام برد و تأکید کرد: این سامانه با مشارکت عمومی، به پیشگیری از جرم و افزایش نظارت همگانی کمک میکند.
موضوع دیگر سامانه ۱۲۹ بود، این سامانه با هدف ارائه مشاورههای حقوقی رایگان به عموم مردم راهاندازی شده و افراد میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرف هزینه، سوالات حقوقی خود را مطرح کرده و پاسخ کارشناسی دریافت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی دیگر از دستاوردهای مهم دانست و گفت: این قانون با هدف افزایش شفافیت و امنیت معاملات ملکی به تصویب رسیده و با سلب اعتبار از اسناد عادی، از وقوع کلاهبرداری و اختلافات ملکی جلوگیری میکند.
موضوع خودکابری ها، پنجره واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه تشریح شد و موضوع ابلاغهای الکترونیک مورد توجه حضار قرار گرفت.
در ادامه کارشناس به توضیح سامانه اطلاعات موثر اشخاص و ساماندهی و رصد هوشمند مراجعین با این سامانه پرداخت.
در گذر عدلیه در مبارزه با فساد دستاوردهای پنج ساله آن در مبارزه موثر با فساد، شفافیت در مزایدههای الکترونیک و سامانه ۱۲۷ برای گزارش تخلفات معرفی شد.
پابندهای الکترونیک، حکمهای جایگزین حبس، موضوع اشتغال زندانیان و حمایت از خانواده آنها بحث دیگری بود که به تفصیل در نمایشگاه به آن پرداخته شد.
کارشناس در پایان تأکید کرد: بخش مهمی از دستاوردهای عدلیه در حوزه فناوری ثمره همدلی و همکاری تنگاتنگ همکاران در مرکز فناوری اطلاعات و معاونتهای قضایی است که امیدواریم با استمرار این مسیر، گامهای مؤثرتری در تحقق دادرسی عادلانه، سریع و هوشمند برداریم.