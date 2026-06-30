شناسایی ۲۱۴ گلوگاه اصلی و انسداد ۷۴ مورد از منافذ اصلی

به گزارش ایلنا، سازمان بازرسی در راستای راهبرد «نظارت پیشگیرانه»، پروژه‌ای عظیم و نخبگانی را برای شناسایی و مسدودسازی ریشه‌های تولید فساد در بدنه دستگاه‌های اجرایی به ثمر رساند. این اقدام که با تکیه بر دانش تخصصی و پایش میدانی صورت گرفته، گامی بلند در جهت صیانت از بیت‌المال و اصلاح فرآیند‌های حکمرانی محسوب می‌شود.

۱۰ هزار نفر- ساعت کار کارشناسی برای شناسایی ریشه‌های فساد

در یک حرکت جهادی و با مشارکت ۷۲ گروه بازرسی مشتمل بر ۵۷۰ بازرس خبره در سراسر کشور، بیش از ۲۰۰۰ مسئله و چالش دستگاه‌های اجرایی مورد واکاوی قرار گرفت. با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و صرف بیش از ۱۰ هزار نفر-ساعت کار تخصصی، در نهایت ۲۱۴ گلوگاه اصلی فسادخیز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شناسایی شد. گزارش تفصیلی این گلوگاه‌ها به همراه راهکار‌های عملیاتی برای انسداد آنها، به رؤسای قوای مجریه و قضائیه ارائه شده است.

عملکرد ۷ برابری نسبت به تکالیف سند تحول

نکته حائز اهمیت در کارنامه سازمان بازرسی، سرعت عمل در اجرای تکالیف است. در حالی که طبق «سند تحول و تعالی قوه قضاییه»، این سازمان مکلف به اصلاح سالانه ۱۰ گلوگاه فساد بود، اما با رویکردی تحولی موفق شد طی سه سال اخیر، ۷۴ گلوگاه فسادخیز را به‌طور کامل رفع یا مسدود کند؛ این یعنی عملکرد سازمان در این بخش، بیش از ۷ برابر فراتر از برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی سازمان بازرسی برای «خشکاندن ریشه‌های فساد» است که منجر به ارتقای سلامت اداری و اعتماد عمومی خواهد شد.

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