طرح جایگاه وداع با رهبر شهید منتشر شد
طرح جایگاه وداع با رهبر شهید انقلاب منتشر شد.
به گزارش ایلنا، سردار حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله در این باره گفت:
ـ طراحی جایگاه وداع با پیکرهای مطهر امام شهید و خانواده شهید ایشان بر مبنای چند محور صورت گرفته است.
ـ از لحاظ ارتفاع، جهت و استقرار در حیاط اصلی مصلای تهران، از همه نقاط صحن، رواقها، پشتبام شبستان اصلی مصلی و هر نقطهای که زائران میایستند، دید کامل به جایگاه وجود خواهد داشت.
ـ همچنین سعی شده با الهامگرفتن از همان جایگاهی که امام شهید در دیدارهای مردمی حضور داشتند، همان فضا تداعی شود.
فرایند برگزاری و اقامهٔ نماز نیز در این طراحی دیده شده است. در واقع، این طرح، طرح وداع و طرح شهادت خانوادگی امام شهید و خانوادهشان است.
ـ ۸۰ درصد این طرح پیش رفته است و تا روز ۱۲ تیر بهطور کامل اجرا خواهد شد.