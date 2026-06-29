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طرح جایگاه وداع با رهبر شهید منتشر شد

طرح جایگاه وداع با رهبر شهید منتشر شد
کد خبر : 1806387
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طرح جایگاه وداع با رهبر شهید انقلاب منتشر شد.

به گزارش ایلنا، سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله در این باره گفت:

ـ طراحی جایگاه وداع با پیکرهای مطهر امام شهید و خانواده شهید ایشان بر مبنای چند محور صورت گرفته است.

ـ از لحاظ ارتفاع، جهت و استقرار در حیاط اصلی مصلای تهران، از همه‌ نقاط صحن، رواق‌ها، پشت‌بام شبستان اصلی مصلی و هر نقطه‌ای که زائران می‌ایستند، دید کامل به جایگاه وجود خواهد داشت.

ـ همچنین سعی شده با الهام‌گرفتن از همان جایگاهی که امام شهید در دیدارهای مردمی حضور داشتند، همان فضا تداعی شود.

فرایند برگزاری و اقامهٔ نماز نیز در این طراحی دیده  شده است. در واقع، این طرح، طرح وداع و طرح شهادت خانوادگی امام شهید و خانواده‌شان است.

ـ ۸۰ درصد این طرح پیش رفته است و تا روز ۱۲ تیر به‌طور کامل اجرا خواهد شد.

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