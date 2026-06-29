طرح جایگاه وداع با رهبر شهید منتشر شد

ـ طراحی جایگاه وداع با پیکرهای مطهر امام شهید و خانواده شهید ایشان بر مبنای چند محور صورت گرفته است.



ـ از لحاظ ارتفاع، جهت و استقرار در حیاط اصلی مصلای تهران، از همه‌ نقاط صحن، رواق‌ها، پشت‌بام شبستان اصلی مصلی و هر نقطه‌ای که زائران می‌ایستند، دید کامل به جایگاه وجود خواهد داشت.



ـ همچنین سعی شده با الهام‌گرفتن از همان جایگاهی که امام شهید در دیدارهای مردمی حضور داشتند، همان فضا تداعی شود.



فرایند برگزاری و اقامهٔ نماز نیز در این طراحی دیده شده است. در واقع، این طرح، طرح وداع و طرح شهادت خانوادگی امام شهید و خانواده‌شان است.



ـ ۸۰ درصد این طرح پیش رفته است و تا روز ۱۲ تیر به‌طور کامل اجرا خواهد شد.