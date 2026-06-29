به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در جریان سفر خود به قم، با جمعی از فضلای نواندیش دینی و اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست حاضران دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره ضرورت بازنگری در برخی رویکردهای حکمرانی، ارتقای کارآمدی نظام تصمیم‌گیری، تقویت سرمایه اجتماعی، بازسازی اعتماد عمومی، توسعه مشارکت اجتماعی، اصلاح سیاست‌های فرهنگی و آموزشی، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و جوانان، افزایش نقش‌آفرینی مردم در اداره امور کشور و ضرورت انطباق سیاست‌گذاری‌ها با اقتضائات نسل جدید مطرح کردند.

فضلای حاضر همچنین بر ضرورت تحول در شیوه‌های مواجهه با مسائل اجتماعی و فرهنگی، بازتعریف برخی سازوکارهای حکمرانی متناسب با تحولات جامعه، تقویت گفت‌وگوی ملی، پرهیز از رویکردهای حذفی و گسترش بسترهای مشارکت عمومی در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تأکید کردند.

رئیس‌جمهور در این دیدار با استقبال از دیدگاه‌های مطرح‌شده، اظهار داشت: دغدغه‌های شما، دغدغه‌های بنده نیز هست و بخش قابل توجهی از موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد، از جمله ضرورت اصلاحات در برخی ساختارها، تحول در رویکردها، بازنگری در برخی سیاست‌ها و اصلاح نظامات اجرایی و مدیریتی کشور، از جمله مسائلی است که دولت نیز آنها را دنبال می‌کند.

پزشکیان با تأکید بر اینکه حل مسائل پیچیده کشور بدون اصلاح برخی رویه‌های موجود امکان‌پذیر نیست، افزود: اگر به دنبال ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی هستیم، باید با نگاه واقع‌بینانه، شجاعانه و مبتنی بر منافع ملی، زمینه اصلاح فرآیندها و به‌روزرسانی روش‌های اداره کشور را فراهم کنیم.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز کشور را گسترش شکاف‌های سیاسی و تلاش برخی جریان‌ها برای تشدید اختلافات داخلی دانست و گفت: متأسفانه برخی گروه‌ها بیش از آنکه در میدان حل مسائل کشور حضور داشته باشند، در عرصه تخریب و اتهام‌زنی فعال هستند و با حمله مستمر به نهادها، مسئولان و ارکان مختلف کشور، زمینه تضعیف انسجام ملی را فراهم می‌کنند.

پزشکیان افزود: امروز مسئله صرفاً دولت نیست؛ هرگونه تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای کشور، در نهایت متوجه کلیت نظام حکمرانی خواهد شد و هزینه آن را همه مردم و کشور خواهند پرداخت.

رئیس جمهور تصریح کرد: نگرانی اصلی امروز من نه تخریب دولت، بلکه پیامدهای اختلاف‌افکنی‌هایی است که می‌تواند انسجام اجتماعی و ثبات کشور را هدف قرار دهد.

پزشکیان با اشاره به تحولات ماه‌های گذشته خاطرنشان کرد: دشمنان کشور همواره مترصد بهره‌برداری از شکاف‌های داخلی هستند و تجربه جنگ اخیر نیز نشان داد که مراکز امنیتی، انتظامی و زیرساخت‌های کشور به‌صورت مستقیم مورد هدف قرار گرفتند؛ زیرا دشمن تصور می‌کرد می‌تواند از بستر اختلافات داخلی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مسئولیت امروز مدیران کشور، حفظ همبستگی ملی و جلوگیری از دو قطبی‌سازی جامعه است، گفت: بنده هرگز از پذیرش این مسئولیت دچار تردید نشده ام و اگر به گذشته بازگردم حتماً دوباره خواهم آمد، چرا که معتقدم اگر دولت راهبرد وفاق، همدلی و تعامل میان بخش‌های مختلف جامعه را در پیش نمی‌گرفت، این جریان‌ها کشور را با چالش‌های بسیار پیچیده‌تری مواجه می‌کردند.

پزشکیان در ادامه با تشریح بخشی از اقدامات دولت پیش از وقوع جنگ، از برنامه‌ریزی برای تکمیل ذخایر کالاهای اساسی، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی، تقویت آمادگی دستگاه‌های اجرایی، تفویض اختیارات به مدیران استانی و طراحی سناریوهای مدیریت بحران به عنوان اقداماتی یاد کرد که نقش مهمی در حفظ ثبات کشور در دوران جنگ ایفا کردند.

رئیس جمهور تصریح کرد: امروز نیز معتقدم در فضای پساجنگ، با استفاده از ظرفیت‌های گسترده مردمی، فعال‌سازی توان نخبگان، کاهش موانع مشارکت عمومی و پرهیز از اختلافات فرسایشی، می‌توان بخش مهمی از مشکلات کشور را با سرعت بیشتری حل و فصل کرد.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح روند مذاکرات و توافق اخیر پرداخت و با اشاره به رفت‌وبرگشت‌های متعدد کارشناسی و سیاسی برای دستیابی به متنی مورد توافق میان ارکان مختلف نظام، تأکید کرد: تمامی مراحل این فرآیند با رعایت چارچوب‌های تعیین‌شده و با هدف تأمین منافع ملی دنبال شد.

رئیس جمهور افزود: دستاوردهای حاصل از این روند، علاوه بر ایجاد گشایش‌های اقتصادی، در توقف بخشی از تنش‌ها و کاهش دامنه بحران‌های منطقه‌ای بویژه در لبنان نیز مؤثر بوده است.

پزشکیان با تأکید بر اینکه اتکای اصلی جمهوری اسلامی ایران باید به خداوند متعال، مردم و ظرفیت‌های داخلی کشور باشد، اظهار داشت: مردم یعنی همه مردم؛ نه یک جناح، نه یک حزب و نه یک سلیقه خاص. هر اندازه بتوانیم مشارکت عمومی را گسترش دهیم و مردم را در تصمیم‌گیری‌ها و اداره امور سهیم کنیم، قدرت ملی ما افزایش خواهد یافت.

رئیس جمهور با تأکید بر پایبندی خود به مبانی اعتقادی و آموزه‌های دینی افزود: آنچه امروز به آن باور دارم، حاصل سال‌ها بهره‌گیری از محضر علما، فضلا و اندیشمندان دینی است. اعتقاد دارم چنانچه در عمل به ارزش‌ها و اصول اسلامی موفق باشیم، ایران اسلامی می‌تواند به الگویی ممتاز و استثنایی در سطح جهان تبدیل شود.

پزشکیان با انتقاد از برخی رویکردهای رسانه‌ای در کشور اظهار داشت: یکی از چالش‌های جدی ما ضعف در تبیین صحیح گفتمان انقلاب اسلامی، دستاوردهای نظام و سیاست‌های دولت است. متأسفانه در مواردی برخی تحلیل‌ها و مواضع مطرح‌شده در رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه ملی، منطبق با سیاست‌ها و رویکردهای دولت نیست و این مسئله موجب شکل‌گیری انتظارات غیرواقعی و در نتیجه نارضایتی عمومی می‌شود.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات مبتنی بر واقعیات میدانی کشور گفت: شرایط کنونی کشور، چه در حوزه اداره امور داخلی و چه در زمینه تقویت بنیه دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح، اقتضا می‌کند رویکردها بر مبنای مدیریت شرایط پس از جنگ و تأمین منافع ملی تنظیم شود. با این حال، برخی جریان‌ها روایت‌های متفاوتی از واقعیت‌های موجود ارائه می‌کنند. دولت نیز به‌منظور حفظ انسجام ملی، از طرح بسیاری از مسائل در عرصه عمومی پرهیز می‌کند.

پزشکیان با اشاره به ظرفیت‌های انسانی کشور افزود: مسئله اصلی کشور کمبود راه‌حل نیست، بلکه نیازمند مدیران و کارگزارانی هستیم که علاوه بر دانش تخصصی، مهارت اجرا و انگیزه لازم برای عملیاتی‌سازی راهکارها را نیز داشته باشند.

رئیس جمهور با تبیین رویکرد «مسجدمحوری» دولت گفت: معتقدم بازگشت مساجد به کارکردهای اصیل اجتماعی، فرهنگی و تربیتی می‌تواند بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد. اگر مساجد بتوانند نقش مؤثر خود در جذب نسل جوان را ایفا کنند، بسیاری از چالش‌های فرهنگی از جمله مسئله بدحجابی نیز قابل مدیریت خواهد بود.

پزشکیان با اشاره به وجود حدود 80 هزار مسجد در کشور اظهار داشت: به‌طور متوسط به ازای هر 1200 نفر یک مسجد در کشور وجود دارد. این ظرفیت عظیم اجتماعی می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح، جوانان را جذب کرده و آنان را در مسیر فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی مؤثر قرار دهد.

رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در حل مسائل اجتماعی افزود: چگونه ممکن است در یک محله نتوان با همکاری مردم و نهادهای محلی، مشکلات یک زن سرپرست خانوار یا یک کودک یتیم را برطرف کرد؟ سرمایه اجتماعی از دل مشارکت عمومی و حضور مردم در عرصه حل مسائل شکل می‌گیرد.

دکتر پزشکیان با اشاره به تلاش‌های دولت برای تقویت همبستگی ملی خاطرنشان کرد: طی ماه‌های گذشته تلاش گسترده‌ای برای نزدیک‌سازی دیدگاه‌ها، کاهش شکاف‌ها و تقویت وحدت و انسجام ملی صورت گرفته که نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است؛ هرچند تغییر برخی رفتارها و نگرش‌ها نیازمند زمان است.

رئیس جمهور شایعات مربوط به استعفا خود را قویاً رد کرد و گفت: ادعای اینکه رئیس‌جمهور با تهدید به استعفا موجب تغییر تصمیمات نهادهای عالی کشور شده باشد، ادعایی غیرمنطقی و فاقد اعتبار است.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود حمایت از نیروهای مسلح را یکی از اولویت‌های راهبردی دولت دانست و اظهار داشت: امروز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما تقویت و پشتیبانی از نیروهای مسلح است. آنان در خط مقدم دفاع از امنیت و منافع ملی قرار دارند و وظیفه همه ارکان کشور است که از این سرمایه‌های ارزشمند حمایت کنند.

رئیس جمهور ریشه بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را مسائل اقتصادی دانست و افزود: بخش مهمی از معضلات اجتماعی، از جمله بیکاری و آسیب‌های ناشی از آن، نتیجه ناکامی در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان است. اگر زمینه اشتغال و آینده‌ای روشن برای نسل جوان فراهم شود، بسیاری از آسیب‌ها به‌صورت طبیعی کاهش خواهد یافت.

پزشکیان با تأکید بر جایگاه عزتمند جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: امروز کشور در اوج عزت و اقتدار قرار دارد. دولت با شناخت دقیق از ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها و با در نظر گرفتن میزان تاب‌آوری جامعه، مسیر حل مشکلات را دنبال می‌کند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل دانشگاهی و فرهنگی پرداخت و اظهار داشت: دانشجویان سرمایه‌های فکری کشور هستند و باید بستر گفت‌وگو، کرسی‌های آزاداندیشی و مشارکت فکری آنان تقویت شود. اینکه امروز با وجود در اختیار داشتن ظرفیت‌های گسترده آموزشی و فرهنگی، در جذب و اقناع نسل جوان با چالش مواجه باشیم، نیازمند آسیب‌شناسی جدی است.

پزشکیان تأکید کرد: دولت خود را متعهد به دفاع از نظام اسلامی، ولایت فقیه، انقلاب و مردم می‌داند و در عین حال معتقد است نباید اجازه داد کشور وارد شرایط بحرانی شود. جمهوری اسلامی در عین حفظ عزت و اقتدار، از گفت‌وگو برای تأمین منافع ملی استقبال می‌کند و برخلاف برخی ادعاها، در مذاکرات هیچ امتیازی خارج از چارچوب منافع کشور واگذار نشده است.

رئیس جمهور افزود: دولت توانسته است با اتکال به خداوند متعال و همراهی مردم، سطح تاب‌آوری کشور را در حوزه‌هایی نظیر انرژی، تأمین کالاهای اساسی و مدیریت نیازهای عمومی ارتقا دهد و شاخص‌های اجتماعی نیز از افزایش سرمایه اجتماعی حکایت دارد.

پزشکیان خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به برکت هدایت‌های رهبری، مقاومت مردم و ایستادگی کشور در برابر فشارها، به عنوان یک قدرت اثرگذار در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی شناخته می‌شود و دشمنان نیز به رغم همه فشارها نتوانسته‌اند ملت ایران را از مسیر خود منحرف کنند.

رئیس جمهور در پایان با تأکید بر نقش نخبگان دینی و فکری در تقویت انسجام اجتماعی و تبیین واقعیت‌های کشور، از فضلای حاضر خواست در شرایط کنونی بیش از گذشته در جهت تقویت وحدت ملی، افزایش امید اجتماعی و مقابله با پروژه‌های اختلاف‌افکنانه دشمنان نقش‌آفرینی کنند و اجازه ندهند صدای تفرقه و دو قطبی‌سازی بر صدای همدلی و همبستگی ملی غلبه کند.