به گزارش ایلنا، محمدجواد عسکری در تشریح نشست امروز ( دوشنبه ۸ تیرماه ) این کمیسیون با مسئولان وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی درباره تعیین تکلیف سوخت ادوات کشاورزی، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، اصلاح نظام آماری و شفاف‌سازی مصرف سوخت در بخش کشاورزی تأکید کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موضوع سوخت بخش کشاورزی در نشست مشترک با مسئولان وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: با توجه به اینکه سوخت یکی از نیازهای ضروری بخش کشاورزی در حوزه‌های مختلف است، در کشور حدود ۴۲ میلیارد لیتر سوخت در بخش‌های مختلف مصرف و تخصیص داده می‌شود که بخشی از آن مربوط به موتورهای آبکشی و ادوات کشاورزی است.

وی افزود: متأسفانه به دلیل وجود برخی ناهماهنگی‌های بین دستگاهی، مشکلاتی در روند تخصیص و مدیریت سوخت این بخش ایجاد شده است؛ به‌گونه‌ای که هر یک از دستگاه‌ها برداشت متفاوتی از وظایف و آمار ارائه می‌کنند.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نبود آمار دقیق در حوزه مصرف سوخت بخش کشاورزی تصریح کرد: یکی از ایرادات اساسی این حوزه، نبود آمار دقیق و قابل اتکا است و دستگاه‌های مسئول عمدتاً بر اساس برآوردها اقدام می‌کنند، در حالی که صحت‌سنجی دقیقی در این زمینه انجام نشده است.

عسکری ادامه داد: این مسئله باعث بروز مشکلاتی در تأمین سوخت مورد نیاز کشاورزان شده و لازم است میزان مصرف به‌صورت دقیق و مبتنی بر داده‌های واقعی مشخص شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در این نشست گفت: مقرر شد وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه‌ریزی مصرف سوخت و همچنین از دستگاه‌های نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیوان محاسبات می خواهم ظرف روزهای آینده نسبت به بررسی دقیق ایرادات و ارائه آمار به روزرسانی شده اقدام کنند.

وی افزود: هدف این است که مشخص شود منشأ مشکلات موجود دقیقاً کجاست و بر اساس جمع‌بندی کارشناسی، تصمیم نهایی برای ساماندهی وضعیت سوخت اتخاذ شود.

عسکری با بیان اینکه نبود آمار دقیق زمینه‌ساز برخی تخلفات و ناهماهنگی‌ها شده است، اظهار کرد: در حال حاضر برآوردهایی در خصوص مصرف سوخت در بخش کشاورزی وجود دارد، اما این برآوردها دقیق نیست و همین مسئله زمینه بروز اشکالات ساختاری را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: لازم است میزان ساعت کارکرد ادوات کشاورزی، میزان مصرف سوخت در هر ساعت و میزان فعالیت واقعی دستگاه‌ها به‌صورت دقیق محاسبه و ثبت شود تا بر اساس آن تصمیم‌گیری صحیح صورت گیرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، موضوع قاچاق سوخت است که ارتباط مستقیم با نبود نظارت دقیق و ضعف در نظام آماری دارد.

عسکری افزود: با اصلاح نظام پایش مصرف سوخت و ایجاد شفافیت در داده‌ها، می‌توان ضمن جلوگیری از قاچاق، توزیع عادلانه‌تری را در اختیار بهره‌برداران واقعی بخش کشاورزی قرار داد.

وی در پایان گفت: در این نشست مقرر شد با همکاری وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های نظارتی، جمع‌بندی نهایی درباره اصلاح نظام تخصیص سوخت ادوات کشاورزی تا روزهای آینده ارائه شود تا بر اساس آن، تصمیم‌گیری نهایی در کمیسیون انجام گیرد.

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