فرمانده پایگاه دوم رزمی هوانیروز خبر داد:
انجام دو عملیات مردم یاری توسط هوانیروز مسجدسلیمان در روزهای اخیر
خلبانان پایگاه هوانیروز مسجدسلیمان در دو عملیات جداگانه امدادی، نقش مؤثری در نجات جان مصدومان و بیماران ایفا کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از گروه روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم خلبان محمد عالی تختی فرمانده پایگاه دوم رزمی هوانیروز مسجد سلیمان در جمع خبرنگاران گفت: فرشتگان آهنینبال پایگاه هوانیروز مسجدسلیمان در ادامه مأموریتهای مردم یاری و با هدف امدادرسانی به هموطنان در دو عملیات جداگانه، نقش مؤثری در نجات جان مصدومان و بیماران ایفا کردند.
وی افزود: در نخستین عملیات در تاریخ ۵ تیرماه، تیم اورژانس هوایی این پایگاه به منطقه صعبالعبور بنوارمولر از توابع شهرستان اندیکا اعزام شد و یک بانوی ۷۱ساله را که بر اثر عارضه قلبی نیازبه رسیدگی فوری پزشکی داشت، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، با سرعت و ایمنی کامل به بیمارستان شفا مسجدسلیمان منتقل کردند.
فرمانده پایگاه دوم رزمی هوانیروز مسجدسلیمان اظهار داشت: دومین مأموریت هم در تاریخ ۶ تیرماه به انجام رسید و یک فروند بالگرد ۲۱۴ هوانیروز به شهرستان گچساران اعزام شد، این بالگرد ضمن مشارکت در عملیات پشتیبانی و نجات تیمهای اطفای حریق، نسبت به انتقال مصدومان حادثه به بیمارستان بهبهان اقدام کرد.