کنایه فرزند پزشکیان به یک اعلام جرم و یک عدم اعلام جرم/برخورد دوگانه به دور از ادعای عدالت است

به گزارش ایلنا، یوسف پزشکیان در صفحه‌ی شخصی خود با اشاره به دو خبر شکایت سال گذشته‌ی مدعی العموم از هادی حیدری، کاریکاتوریست به خاطر یک کاریکاتور انتقادی به رئیس جمهور و اعلام اخیر دادستانی تهران مبنی بر تشکیل نشدن پرونده‌ی شکایت از مداحی که رئیس جمهور را به قتل تهدید کرد؛ نوشت: «از طرف رئیس جمهور علیه هیچ کدام شکایتی ثبت نشده اما برخورد دوگانه به دور از ادعای عدالت است».

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