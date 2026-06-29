خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در اینستاگرام منتشر شد:

کنایه فرزند پزشکیان به یک اعلام جرم و یک عدم اعلام جرم/برخورد دوگانه به دور از ادعای عدالت است

کنایه فرزند پزشکیان به یک اعلام جرم و یک عدم اعلام جرم/برخورد دوگانه به دور از ادعای عدالت است
کد خبر : 1806051
لینک کوتاه کپی شد.

فرزند رئیس جمهور در یک استوری اینستاگرامی از برخورد قوه قضاییه در ماجرای توهین یک مداح به رئیس جمهور، انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، یوسف پزشکیان در صفحه‌ی شخصی خود با اشاره به دو خبر شکایت سال گذشته‌ی مدعی العموم از هادی حیدری، کاریکاتوریست به خاطر یک کاریکاتور انتقادی به رئیس جمهور و اعلام اخیر دادستانی تهران مبنی بر تشکیل نشدن پرونده‌ی شکایت از مداحی که رئیس جمهور را به قتل تهدید کرد؛ نوشت: «از طرف رئیس جمهور علیه هیچ کدام شکایتی ثبت نشده اما برخورد دوگانه به دور از ادعای عدالت است».

کنایه فرزند پزشکیان به یک اعلام جرم و یک عدم اعلام جرم/برخورد دوگانه به دور از ادعای عدالت است

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی