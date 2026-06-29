پیام رئیس شورای امور اقوام، ادیان و مذاهب به مناسبت هفته قوه قضائیه
دستیار رئیسجمهوری و رئیس شورای امور اقوام، ادیان و مذاهب در پیامی به مناسبت هفته قوه قضائیه، از نقش دستگاه قضائی در حفظ نظم عمومی، صیانت از حقوق مردم و مدیریت سنجیده مسائل تقدیر کرد.
به گزارش ایلنا، متن کامل پیام حجتالاسلام محمود علوی، دستیار ویژه رئیسجمهوری به شرح زیر است:
«هفته قوه قضائیه، فرصت ارزشمندی برای پاسداشت مجاهدتهای خالصانه قضات، مدیران و کارکنان خدوم دستگاه قضایی در مسیر تحقق عدالت، صیانت از حقوق مردم و استقرار امنیت و آرامش در جامعه است.
در شرایط حساس کنونی کشور، اقتدار مبتنی بر قانون، وقتشناسی در تصمیمگیری، دقت در رسیدگی و اتخاذ تدابیر سنجیده و حکیمانه از سوی قوه قضائیه، نقشی مؤثر در حفظ نظم عمومی، تقویت اعتماد اجتماعی و مدیریت صحیح مسائل و چالشهای پیشرو ایفا کرده است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله دکتر بهشتی و شهدای والامقام قوه قضائیه، فرا رسیدن هفته قوه قضائیه را به ریاست محترم قوه قضائیه، قضات شریف، مدیران و تمامی خدمتگزاران این نهاد تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات، عزت و سربلندی آنان را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف ایران مسئلت دارم.»