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بازرس کل قضایی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

۳۵ مدیر و کارمند متخلف محکوم شدند

۳۵ مدیر و کارمند متخلف محکوم شدند
کد خبر : 1806013
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بازرس کل قضایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۹ نفر از این تعداد در محاکم قضایی و ۱۶ نفر نیز در هیئت‌های تخلفات اداری و نهاد ریاست جمهوری محکوم شدند.

به گزارش ایلنا،محمد مهدی صالحی بازرس کل قضایی استان افزود: به منظور پیشگیری از جرم و تخلف بین کارکنان و مدیران استان وآگاه‌سازی مدیران استانی، سال گذشته ۱۲ دوره آموزشی حضوری برای مدیران و کارکنان برخی دستگاه‌های اجرائی و تعداد ۸۵ جلسه برای سایر مدیران در بازرسی کل استان برگزار شد.

صالحی با تشریح عملکرد یک‌ساله این سازمان همچنین گفت: تشکیل ۱۲ پرونده نظارت و بازرسی (فوق العاده) در شرایط جنگی کشور، تنظیم ۹۲ گزارش هشداردهنده به دستگاه‌های اجرایی قبل از وقوع هرگونه جرم و تخلف، تعداد ۱۳۸ بازدید از دستگاه‌های اجرایی به ویژه ادارات خدمات رسان و تعداد ۵۵ بازدید از واحدهای تولیدی سال گذشته در این سازمان انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد شکایات و اعلامات واصله در سامانه ملی رسیدگی نیز تعیین تکلیف و مابقی در حال بررسی و تعیین تکلیف در مهلت مقرر می‌باشد.

صالحی یادآور شد: روزهای یکشنبه در راستای حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری برای کارآفرینان و سرمایه گذاران ملاقات عمومی در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی کشور به منظورحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرائی زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است.

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