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عیادت نماینده ولی‌فقیه در کرمانشاه از مصدومان حادثه رانندگی زائران عتبات عالیات

عیادت نماینده ولی‌فقیه در کرمانشاه از مصدومان حادثه رانندگی زائران عتبات عالیات
کد خبر : 1806008
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حجت‌الاسلام‌ حبیب‌الله غفوری، با حضور در بیمارستان آیت‌الله طالقانی(ره) از مصدومان سانحه رانندگی زائران عتبات عالیات عیادت کرد و از کادر درمان تقدیر نمود.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌ حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان، صبح امروز با حضور در بیمارستان آیت‌الله طالقانی(ره) از مصدومان سانحه رانندگی زائران عتبات عالیات عیادت کرد و در جریان روند درمان آنان قرار گرفت و از زحمات کادر پزشکی و پرستاری تقدیر نمود.

این عیادت در پی وقوع حادثه برای جمعی از زائران عتبات عالیات صورت گرفت، بر اساس گزارش‌های اولیه، این سانحه صبح امروز در محور مواصلاتی کرمانشاه به سمت مرز خسروی رخ داده است که بر اثر واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس حامل زائران، دست‌کم ۱۲ نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. حال تعدادی از مصدومان به‌علت شدت جراحات، در بخش مراقبت‌های ویژه تحت نظر قرار گرفته و اقدامات درمانی فوری برای آنان ادامه دارد.

در جریان این دیدار، ضمن گفت‌وگو با مجروحان و همراهان آنان، روند درمان و کیفیت خدمات ارائه ‌شده به آسیب‌دیدگان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، از تلاش‌های کادر پزشکی، پرستاری و کارکنان بیمارستان تقدیر به عمل آمد و برای تمامی مصدومان این حادثه، سلامتی و بهبودی کامل آرزو شد.

نماینده ولی‌فقیه در کرمانشاه با اعلام ضرورت تسریع در رسیدگی به امور درمانی و معیشتی زائران حادثه‌دیده، به ستاد بحران استان دستور پیگیری ویژه صادر و بر همراهی دستگاه‌های امدادی و درمانی برای انتقال ایمن مصدومان به مراکز تخصصی‌تر در صورت نیاز، تأکید کرد.

گفتنی است، مسئولان بیمارستان نیز در این بازدید، گزارشی از آخرین وضعیت درمانی مجروحان و اقدامات انجام‌شده برای کنترل عوارض ناشی از حادثه ارائه کردند و اطمینان خاطر دادند که تمامی امکانات درمانی برای بهبودی کامل مصدومان به‌کار گرفته شده است.

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