دیدار رئیس جمهور با آیت الله شبیری زنجانی؛
پزشکیان: ۶ میلیارد دلار از منابع ایران به کشور بازگردانده خواهد شد
رئیسجمهور در دیدار با آیتالله شبیری زنجانی، با تأکید بر نقش تعیینکننده ایستادگی مردم در ناکامی راهبردهای دشمن، توافق اخیر و گشایشهای حاصل از آن را از دستاوردهای مقاومت ملی دانست؛ آیتالله شبیری زنجانی نیز با قدردانی از تلاشهای دولت و مسئولان، پایداری ملت ایران را جلوهای از امدادهای الهی توصیف کردند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در ادامه برنامههای سفر خود به قم، با آیتالله شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتوگو کرد.
رئیسجمهور در این دیدار با اشاره به تحولات و حوادث ماههای اخیر، از ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان قدردانی کرد و اظهار داشت: در جنگ اخیر برغم اینکه دشمنان رهبری عظیمالشأن، وزرا، فرماندهان، جمعی از نخبگان و حتی دانشآموزان ما را به شهادت رساندند، اما مردم، نیروهای مسلح و دولت با اقتدار در کنار یکدیگر از کشور صیانت کردند و اجازه تحقق اهداف آنان را ندادند.
پزشکیان با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی تمامی ظرفیتهای خود را برای ایجاد بیثباتی در کشور به کار گرفتند، افزود: تصور آنان این بود که با ایجاد فشار اقتصادی و برهم زدن شرایط داخلی، ایران دچار فروپاشی خواهد شد، اما مردم با حضور و حمایت خود از کشور، این محاسبات را ناکام گذاشتند و خداوند متعال نیز یاریگر ملت ایران بود.
رئیس جمهور با اشاره به آمادگیهای پیشبینیشده از سوی دولت برای مواجهه با شرایط خاص و فشارهای احتمالی اظهار داشت: دشمنان تلاش کردند با هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی کشور از جمله کارخانهها، منابع و ظرفیتهای تولید گاز، صنایع فولاد و پتروشیمی، روند توسعه و تولید را مختل کنند. همچنین با اعمال محدودیت در فروش نفت به دنبال ایجاد بیکاری و تشدید مشکلات اقتصادی بودند، اما اراده ملت ایران و مشیت الهی بر استمرار مسیر پیشرفت و سربلندی کشور قرار گرفت.
پزشکیان توافق اخیر را دستاوردی مهم برای ملت ایران توصیف کرد و گفت: این توافق، پیروزی بزرگی برای مردم ایران محسوب میشود و در چارچوب آن، تحریمهای نفتی و پتروشیمی برداشته شده است. دولت نیز همزمان با پیگیری روند بازسازی، برنامههای حمایتی از معیشت مردم را در دستور کار قرار داده و افزایش اعتبار کالابرگ از جمله این اقدامات است.
رئیس جمهور همچنین از آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی ایران خبر داد و افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، ۶ میلیارد دلار از مجموع ۱۲ میلیارد دلار منابع ایران در قطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد و برای بازگشت بخش باقیمانده این منابع نیز پیگیریهای لازم در حال انجام است.
پزشکیان با اشاره به مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در موضوع فعالیتهای هستهای تصریح کرد: رهبری شهید انقلاب پیش از این به صراحت اعلام کردهاند که ایران به دنبال ساخت سلاح هستهای نیست و جمهوری اسلامی همچنان بر همین موضع تأکید دارد. ما این اطمینان را به جامعه جهانی میدهیم که فعالیتها متناسب با نیازهای کشور و در چارچوب سیاستهای اعلامشده از سوی کشورمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
رئیسجمهور در ادامه افزود: آمریکا در نهایت رژیم صهیونیستی را بهپذیرش توافق وادار کرد، هرچند رژیم صهیونیستی و برخی جریانهای سلطنتطلب همچنان با اجرای این توافق مخالف هستند.
پزشکیان با تأکید بر نقش تعیینکننده همبستگی ملی در عبور از چالشها خاطرنشان کرد: اگر دولت این روند را مدیریت نمیکرد، مردم با فشارهای بسیار سنگینتری مواجه میشدند. اقتدار و جایگاه امروز جمهوری اسلامی ایران حاصل وفاق، همدلی و همراهی مردم و مسئولان در مسیر دفاع از منافع ملی است.
آیتالله شبیری زنجانی نیز در این دیدار، ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها و تجاوزهای اخیر را ناشی از امدادهای معنوی و الطاف الهی دانستند و تأکید کردند: انشاءالله این امدادهای الهی استمرار خواهد داشت.
این مرجع تقلید با اشاره به برآوردهای دشمنان از توان مقاومت ملت ایران تصریح کردند: تصور آنان این بود که ظرف چند روز کار ایران را تمام خواهند کرد، اما امروز ایران همچنان مقتدرانه ایستاده است. این پایداری، از امدادهای الهی در سطحی است که ادراک عادی ما به حقیقت آن نمیرسد.
آیت الله شبیری زنجانی با طرح این پرسش که «چه عاملی سبب شد مخالفان این کشور نتوانند به خواسته خود برسند؟» افزودند: جای شکر فراوان باقی است که خداوند متعال این ملت را مورد لطف و عنایت خود قرار داده است.
این مرجع تقلید همچنین از تلاشهای رئیسجمهور و سایر مسئولان کشور قدردانی کرده و فرمودند: زحماتی که شما و دیگر مسئولان برای کشور کشیدهاید، همگی در دفتر الهی ثبت شده است؛ دفترچهای که در آن هیچ خطا و اشتباهی وجود ندارد. اگر عدهای این مجاهدتها را نادیده میگیرند یا به آن اذعان ندارند، جای نگرانی نیست؛ زیرا در پیشگاه الهی هیچ عملی گم نمیشود.
آیت الله شبیری زنجانی با تأکید بر ضرورت توکل و امید به خداوند متعال در اداره امور کشور تصریح کردند: همین که رجای دولت به خداست، بزرگترین سرمایه و امید است؛ چرا که همه چیز در دست خداوند متعال است.
این مرجع تقلید با اشاره به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام خاطرنشان کردند: ایران تنها کشوری است که پرچم تشیع را به عنوان مذهب رسمی کشور برافراشته نگه داشته است؛ از اینرو وظیفه همه ماست که برای خدمتگزاران این کشور دعا کنیم.
آیتالله شبیری زنجانی در ادامه با اشاره به دشواریهای مسئولیت در شرایط کنونی افزودند: شنیدن برخی سخنان ناصحیح و بیانصافیها بسیار سنگین است. گاهی حق را زیر پا میگذارند، اما این بیانصافیها گذراست و خداوند یاریگر کسانی است که در مسیر خدمت گام برمیدارند.
آیت الله شبیری زنجانی در پایان با تأکید بر استمرار حمایتهای الهی از ملت ایران فرمودند: تا امروز نیز شاید کمتر کسی گمان میکرد ایران با چنین سربلندی از این آزمون عبور کند. نگران نباشید؛ امداد الهی انشاءالله همراه شیعیان و مردم ایران است و همین توسل به اهلبیت علیهمالسلام در این ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام، مایه برکت و عزت این سرزمین بوده و خواهد بود.