رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در استان تهران خبر داد:
افزایش ورودیها و خروجیهای مصلای تهران برای مراسم وداع با رهبر انقلاب
رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در استان تهران از افزایش ورودیها و خروجیهای مصلای تهران برای مراسم وداع در روزهای سیزدهم و چهاردهم تیر خبر داد و از مردم خواست با مدیریت زمان حضور در مصلی، به حفظ آرامش و ایمنی مراسم کمک کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدصادق معتمدیان گفت: بیش از 6 هزار موکب مردمی در تهران ثبتنام کردهاند؛ مردم با هزینه شخصی خود برای تأمین اسکان، تغذیه، پذیرایی و آب آشامیدنی زائران پای کار آمدهاند و دولت، مسئول سازماندهی این ظرفیت عظیم مردمی است.
مراسم تشییع از ساعت 6 صبح پانزدهم تیر آغاز میشود و مسیر اصلی آن از خیابان دماوند، میدان امام حسین (ع)، انقلاب و آزادی تا شهید لشکری امتداد دارد. موکبها فقط در مسیر اصلی مستقر نمیشوند و خدماترسانی از طریق مدارس، مساجد، دستگاهها و خیابانهای فرعی انجام خواهد شد.
سیزدهم و چهاردهم تیر در استان تهران و پانزدهم تیر در سراسر کشور تعطیل خواهد بود اما مراکز درمانی، بهداشتی، انتظامی و بخشی از شعب بانکها برای ارائه خدمات ضروری فعال خواهند بود.