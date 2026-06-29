به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدصادق معتمدیان گفت: بیش از 6 هزار موکب مردمی در تهران ثبت‌نام کرده‌اند؛ مردم با هزینه شخصی خود برای تأمین اسکان، تغذیه، پذیرایی و آب آشامیدنی زائران پای کار آمده‌اند و دولت، مسئول سازمان‌دهی این ظرفیت عظیم مردمی است.

مراسم تشییع از ساعت 6 صبح پانزدهم تیر آغاز می‌شود و مسیر اصلی آن از خیابان دماوند، میدان امام حسین (ع)، انقلاب و آزادی تا شهید لشکری امتداد دارد. موکب‌ها فقط در مسیر اصلی مستقر نمی‌شوند و خدمات‌رسانی از طریق مدارس، مساجد، دستگاه‌ها و خیابان‌های فرعی انجام خواهد شد.

سیزدهم و چهاردهم تیر در استان تهران و پانزدهم تیر در سراسر کشور تعطیل خواهد بود اما مراکز درمانی، بهداشتی، انتظامی و بخشی از شعب بانک‌ها برای ارائه خدمات ضروری فعال خواهند بود.

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