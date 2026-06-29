به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، شامگاه یکشنبه هفتم تیرماه با حضور در دفتر آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی با معظم‌له دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس‌جمهور در سفری یک‌روزه به شهر مقدس قم، ضمن زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و ادای احترام به مزار علمای مدفون در حرم و شهیدان جنگ تحمیلی اخیر، با شماری از مراجع عظام تقلید و علما دیدار کرد.

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