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پزشکیان با آیت‌الله‌ شبیری زنجانی در قم دیدار کرد

پزشکیان با آیت‌الله‌ شبیری زنجانی در قم دیدار کرد
کد خبر : 1805954
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رئیس‌جمهور در ادامه برنامه‌های سفر خود به قم، شامگاه یکشنبه با حضور در دفتر آیت‌الله‌ شبیری زنجانی با این مرجع تقلید دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، شامگاه یکشنبه هفتم تیرماه با حضور در دفتر آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی با معظم‌له دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس‌جمهور در سفری یک‌روزه به شهر مقدس قم، ضمن زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و ادای احترام به مزار علمای مدفون در حرم و شهیدان جنگ تحمیلی اخیر، با شماری از مراجع عظام تقلید و علما دیدار کرد.

 

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