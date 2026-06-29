غریبآبادی:
اولین نشست کمیته مشترک هرمز با حضور ایران و عمان برگزار شد
معاون حقوقی و بین الملل وزارت امورخاجه کشورمان در شبکه ایکس نوشت: اولین نشست کمیته مشترک هرمز با حضور ایران و عمان برگزار شد.
به گزارش ایلنا، «کاظم غریبآبادی» معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه روز دوشنبه ۸ تیر در شبکه ایکس از سفر خود به عمان خبر داد و نوشت: در سفر به مسقط، اولین نشست کمیته مشترک هرمز با «عبدالعزیز الهنایی» وزیر مشاور در امور خارجه عمان برگزار شد.
در این دیدار ضمن مرور مسائل جاری در رابطه با تنگه، درباره مدیریت آینده تنگه در چارچوب بند پنج یادداشت تفاهم اسلام آباد و حقوق حاکمیتی دولتهای ساحلی تبادل نظر کردیم.