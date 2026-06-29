مدیر حوزههای علمیه کشور:
از جلوههای مهم جهاد امروز نهادینه کردن فرهنگ «مدیریت منابع» و «رفتار مسئولانه» در مصرف است
مدیر حوزههای علمیه کشور، نهادینه سازی فرهنگ «مدیریت منابع» و «رفتار مسئولانه» در مصرف را از جلوههای مهم جهاد امروز دانست و به وعاظ و مبلغان مأموریت داد که اهمیت و ضرورت صرفهجویی و پرهیز از اسراف را برای مردم تبیین کنند.
به گزارش ایلنا و به نقل از حوزه، مشروح پیام آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور خطاب به روحانیون، خطبا و مبلغان به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
روحانیون معزز، خطبای گرامی و مبلغان ارجمند پیام کربلا (دام عزهم)
سلام علیکم
در ماه محرم ماه احیای ارزشهای الهی و تبیین معارف نغز اهل بیت (علیهم السلام) قرار داریم. محرم موسم بصیرت افزایی و پیوند میان «عقلانیت دینی» و «مصالح امت اسلامی» است.
امروز که جبهه استکبار به سرکردگی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با جنگی ترکیبی و همه جانبه اراده ملت سرافراز ایران را هدف گرفته است، رسالت روحانیون در تبیین ابعاد «جهاد تبیین» و «مجاهدت در میدان» دو چندان شده است.
از جلوههای مهم جهاد امروز نهادینه کردن فرهنگ «مدیریت منابع» و «رفتار مسئولانه» در مصرف است. صرفهجویی و پرهیز از اسراف به معنای بهرهوری خردمندانه و عدم خروج از حد تعادل است. قرآن کریم با شدیدترین تعابیر ما را از اسراف و تبذیر بر حذر داشته است: «إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ» (اسراء / ۲۷)
در این مسیر الگوی عملی ما همواره سیره حکیمانه رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله خامنهای (قدس سره) است که همواره بر ضرورت «سبک زندگی غیر مسرفانه» و «بهرهوری حداکثری از منابع کشور» تأکید ویژهای داشتند. بی تردید امروز نیز حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (دامت برکاته) به عنوان سکاندار نظام اسلامی و ادامه دهنده آن راه نورانی، انتظار دارند که جامعه انقلابی با تکیه بر فرهنگ قناعت و اصلاح الگوی مصرف، دشمن را در رسیدن به اهداف جنگ اقتصادی ناکام گذارد.
از شما افسران جنگ نرم و سنگربانان منبر و محراب انتظار میرود در مجالس پرشور عزاداری، با بهرهگیری از بیانات نورانی اهل بیت (علیهم السلام) به سه حوزه حیاتی زیر توجه ویژه داشته باشید و آنها را تبیین فرمایید:
۱- مدیریت مصرف آب: آب، امانت الهی و مایه حیات است. در شرایط کنونی صرفه جویی در این مایه حیاتی، مصداق تعاون بر خیر و تقواست «تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَیٰ»؛
۲- مدیریت مصرف انرژی: انرژی رکن قدرت اقتصادی و امنیت ملی کشور است. استفاده بهینه از برق و سوخت، لبیک به ندای استقلال خواهی و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است. آگاهی بخشی نسبت به پرهیز از اتلاف انرژی از وظایف روشنگرانه مبلغان عزیز است؛
۳- مدیریت مصرف پلاستیک: آلایندگی محیط زیست از مصادیق افساد در زمین است. ترویج سبک زندگی سازگار با محیط زیست و جایگزینی روشهای پاک از مصادیق حفظ حفظ سلامت سلامت جامعه و ادای حق نسلهای آینده است.
مبلغان معزز در لابلای برنامهها و عزاداریهای ایام محرم و صفر حسینی مردم را به «خیر عمومی» و «حفاظت از داشتههای ملی» تشویق کنند. بیتردید، صرفه جویی عمومی در این سه حوزه پشتوانه امنیت ملی و نشانه بلوغ ایمانی جامعه ماست.
امید است با عنایات حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنا قداه) و الهام از مکتب عاشورا و اربعین، این موسم عزای حسینی زمینه رشد و بالندگی مادی و معنوی ملت قهرمان ایران را فراهم آورد.
علیرضا اعرافی
مدیر حوزههای علمیه