اجرای ۳۱ هزار برنامه نظارت و بازرسی با رشد دو برابری در دوره تحول و تعالی/ ۱۴۳ هزار پیشنهاد به دستگاههای اجرایی ارسال شد
سازمان بازرسی در پنج سال گذشته، در مجموع ۳۱ هزار برنامه بازرسی (شامل برنامهای، فوقالعاده و موردی) را در حوزههای اقتصادی، تولیدی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی-قضایی تصویب و اجرا کرده است.
به گزارش ایلنا، اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در دوره تحول و تعالی منجر به رشد قابلتوجه در برنامههای نظارت و بازرسی و پیشنهادات اصلاحی شده است.
بر اساس این گزارش، سازمان بازرسی در پنج سال گذشته، در مجموع ۳۱ هزار برنامه بازرسی (شامل برنامهای، فوقالعاده و موردی) را در حوزههای اقتصادی، تولیدی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی-قضایی تصویب و اجرا کرده است که حاکی از افزایش دو برابری برنامههای نظارت و بازرسی در این دوره دارد.
سازمان بازرسی با رویکرد رفع گلوگاههای فسادخیز و تمرکز بر مسائل کلان، در مجموع ۴۵ هزار گزارش (اصلاحی، اداری و کیفری) تهیه و به مبادی ذیصلاح ارسال نموده است که از این تعداد ۳۰ هزار مورد مربوط به گزارشهای اصلاح امور، فرآیندها و ساختارهای ناکارآمد بوده است.
همچنین در راستای بهبود فرآیندهای اجرایی، این سازمان طی پنج سال اخیر ۱۴۳ هزار فقره پیشنهاد به دستگاههای اجرایی ارسال کرده است.