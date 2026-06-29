به گزارش ایلنا، اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در دوره تحول و تعالی منجر به رشد قابل‌توجه در برنامه‌های نظارت و بازرسی و پیشنهادات اصلاحی شده است.

بر اساس این گزارش، سازمان بازرسی در پنج سال گذشته، در مجموع ۳۱ هزار برنامه بازرسی (شامل برنامه‌ای، فوق‌العاده و موردی) را در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی-قضایی تصویب و اجرا کرده است که حاکی از افزایش دو برابری برنامه‌های نظارت و بازرسی در این دوره دارد.

سازمان بازرسی با رویکرد رفع گلوگاه‌های فسادخیز و تمرکز بر مسائل کلان، در مجموع ۴۵ هزار گزارش (اصلاحی، اداری و کیفری) تهیه و به مبادی ذی‌صلاح ارسال نموده است که از این تعداد ۳۰ هزار مورد مربوط به گزارش‌های اصلاح امور، فرآیند‌ها و ساختار‌های ناکارآمد بوده است.

همچنین در راستای بهبود فرآیند‌های اجرایی، این سازمان طی پنج سال اخیر ۱۴۳ هزار فقره پیشنهاد به دستگاه‌های اجرایی ارسال کرده است.

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