به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، متقاضیان ثبت شرکت می‌توانند با مراجعه به سامانه «کاتب» و طی مراحل الکترونیکی پیش‌بینی‌شده، فرآیند تأسیس شرکت را بدون مراجعه حضوری انجام دهند. این فرآیند از ورود به سامانه تا دریافت آگهی تأسیس به صورت کاملاً برخط طراحی شده است.

بر اساس راهنمای ارائه‌شده، متقاضیان ابتدا باید به درگاه اینترنتی سامانه کاتب به نشانی www.web.kateb.ir مراجعه کرده و با استفاده از کد ملی و احراز هویت پیامکی وارد سامانه شوند. پس از ورود، از بخش «ثبت شرکت‌ها» و «خدمات ثبت شرکت»، گزینه «ثبت درخواست تأسیس» را انتخاب کرده و نوع شرکت مورد نظر خود را تعیین می‌کنند.

در ادامه، فرآیند سه‌مرحله‌ای تأسیس شرکت آغاز می‌شود. متقاضیان می‌توانند موضوع فعالیت شرکت را از طریق جست‌وجوی عبارات و کلیدواژه‌های مرتبط انتخاب کنند. سامانه به‌صورت خودکار موضوعات انتخابی را در پنج سطح و در قالب فعالیت‌های مشخص دسته‌بندی می‌کند.

پس از انتخاب موضوع فعالیت، اطلاعات مرکز اصلی شرکت شامل کدپستی، نشانی و واحد ثبتی مربوطه در سامانه درج می‌شود. سپس اطلاعات عمومی شرکت از جمله مدت فعالیت، تاریخ تأسیس، تعداد اعضا و سایر مشخصات مورد نیاز وارد خواهد شد.

در بخش تعیین نام شرکت، سامانه به‌صورت لحظه‌ای امکان بررسی احتمال تأیید یا رد نام‌های پیشنهادی را فراهم کرده است. متقاضیان می‌توانند پنج نام را به ترتیب اولویت انتخاب کرده و در صورت نیاز، مستندات یا مجوزهای مرتبط با نام انتخابی را بارگذاری کنند.

مرحله بعدی شامل ثبت اطلاعات سرمایه شرکت است که در آن میزان سرمایه، نوع سرمایه، نحوه تقسیم، تعداد سهام و سهم هر یک از شرکا مشخص می‌شود. همچنین اطلاعات اشخاص، اعم از اعضا، سهامداران، نمایندگان قانونی، سمت‌ها و صاحبان حق امضا در سامانه ثبت خواهد شد. در صورت وجود شعبه نیز اطلاعات مربوط به شعب شرکت وارد می‌شود.

پس از تکمیل اطلاعات، فاز نخست فرآیند به پایان رسیده و کد رهگیری درخواست صادر می‌شود. درخواست سپس برای بررسی به کارتابل کارشناس تأسیس و تعیین نام ارسال خواهد شد. متقاضیان می‌توانند از طریق بخش «مدیریت درخواست‌ها» وضعیت پرونده و نتیجه بررسی نام‌های پیشنهادی را مشاهده و پیگیری کنند.

در مراحل بعدی، مستندات مربوط به پرداخت سرمایه اولیه متعهدی بارگذاری شده و امکان مشاهده و ویرایش اسناد قانونی شرکت از جمله اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین، صورتجلسه هیئت‌مدیره و اظهارنامه فراهم می‌شود. پس از تأیید نهایی، تمامی اسناد به صورت الکترونیکی توسط اشخاص ذی‌ربط امضا خواهد شد.

با تکمیل فرآیند امضای الکترونیکی، پرونده برای بررسی نهایی به مرجع ثبتی ارسال می‌شود. در صورت تأیید درخواست، وضعیت پرونده به مرحله پرداخت حق‌الثبت تغییر یافته و متقاضی از طریق درگاه بانکی نسبت به پرداخت هزینه‌های قانونی اقدام می‌کند. سپس فرد دارای حق امضا، آگهی تأسیس را نیز به صورت الکترونیکی امضا خواهد کرد.

در پایان، با انتخاب گزینه «اتمام» در مرحله چاپ آگهی، ثبت شرکت نهایی شده و آگهی تأسیس از طریق سامانه قابل مشاهده، چاپ و دانلود خواهد بود.

سامانه «کاتب» با الکترونیکی‌سازی کامل فرآیند ثبت شرکت، امکان انجام تمامی مراحل از ثبت درخواست تا دریافت آگهی تأسیس را به صورت غیرحضوری و برخط برای متقاضیان فراهم کرده است.

راهنمای فرآیند ثبت تاسیس شرکت در سامانه کاتب

۱) ورود به درگاه اینترنتی:کاتب www.web.kateb.ir

۲) ورود با کد ملی و احراز هویت پیامکی

۳) انتخاب ثبت شرکت‌ها از ردیف و دسته بندی‌ها

۴) انتخاب خدمات ثبت شرکت

۵) انتخاب ثبت درخواست تاسیس

۶) انتخاب نوع شرکت مورد نظر

۷) آغاز فرآیند ۳ مرحله‌ای تاسیس و انتخاب ادامه فرآیند

۸) انتخاب گزینه‌ی ثبت فعالیت

۹) جست و جوی عنوان یا موضوع فعالیت مورد نظر در پنجره باز شده (با عبارات و کلمات مختلف)

۱۰) چینش خودکار موضوعات انتخابی در ۵ سطح و در قالب کارهای مشخص

۱۱) ورود اطلاعات مرکز اصلی (آدرس اصلی) شرکت مثل (کد پستی، واحد ثبتی مربوطه و ...)

۱۲) ورود اطلاعات هویتی و عموومی شرکت (مدت، تاریخ، تعداد اعضاء و...)

۱۳) بررسی لحظه‌ی احتمال و امکان تایید یا رد نام مورد نظر

۱۴ ) انتخاب ۵ نام به ترتیب دلخواه

۱۵ )بارگذاری مستند یا مجوز مرتبط با نام در صورت نیاز

۱۶) ورود اطلاعات سرمایه شرکت (میزان سرمایه، نوع سرمایه، نحوه تقسیم سرمایه، تعداد سهم، میزان سهم و ...)

۱۷) ورود اطلاعات اشخاص (اعم از اصل و نماینده قانونی، تشخیص سمت، حق امضا و ...)

۱۸ )ورود اطلاعات شعبه شرکت (در صورت وجود)

۱۹ )ورود اطلاعات شعبه شرکت (در صورت وجود)

۲۰) اتمام فرآیند (فاز اول) و نمایش کد پیگیری مرتبط با درخواست و ارسال به کارتابل کارشناس تاسیس و تعیین نام

۲۱) پیگیری و مشاهده وضعیت درخواست خود از قسمت مدیریت درخواست‌ها

۲۲) مشاهده وضعیت تایید و رد نام‌های درخواستی (در وضعیت درخواست در قسمت مدیریت و درخواستها)

۲۳) بارگذاری مستندات پرداخت سرمایه اولیه متعهدی (ایجاد فیش سرمایه پرداخت شده بصورت خودکار از سامانه بانک مرتبط) + بارگذاری عکس فیش

۲۴) مشاهده اساسنامه و امکان ویرایش آن به جز مواد (۱ تا ۷)

۲۵) مشاهده صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و امکان ویرایش و تایید آن

۲۶ )مشاهده صورتجلسه هیئت مدیره و امکان ویرایش و تایید

۲۷) مشاهده اظهارنامه و امکان ویرایش و تایید آن

۲۸ )امضای مستندات (امکان مشاهده، دانلود و چاپ اسناد بالا)

۲۹) تایید اطلاعات و ارسال درخواست جهت امضا الکترونیک

۳۰) ارسال درخواست جهت امضا الکترونیک

۳۱ )تغییر وضعیت به امضا الکترونیک توسط اشخاص (شرکاء)

۳۲ )برگشت به کارتابل خود و درج امضا الکترونیک توسط هر یک از اشخاص

۳۳) تغییر وضعیت به بررسی توسط کارشناس مرجع ثبتی

۳۴) در صورت تایید در مرجع ثبتی (تغییر وضعیت درخواست به پرداخت حق الثبت و امضا ذیل آگهی)

۳۵) پرداخت حق الثبت (اتصال به درگاه بانکی)

۳۶) امضا الکترونیک ذیل آگهی (فرددارای حق امضا در کارتابل خود در قسمت امضا الکترونیک درج امضا میکند)

۳۷ )بازگشت به مدیریت درخواست‌ها و ادامه فرآیند

۳۸) انتخاب گزینه اتمام در مرحله چاپ آگهی و مشاهده پیام ثبت

۳۹ )بازگشت به مدیریت درخواست‌ها و انتخاب درخواست خود

۴۰ )مشاهده چاپ و یا دانلود آگهی تاسیس

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