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پرونده خسارت به شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری زیر دست دیوان محاسبات

پرونده خسارت به شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری زیر دست دیوان محاسبات
کد خبر : 1805883
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با شناسایی مواردی از تحمیل ضرر و زیان به برخی از شرکت‌های زیرمجموعه و تراستی صندوق بازنشستگی کشوری، به منظور صیانت از دارایی‌های بازنشستگان پرونده‌ها به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.

به گزارش ایلنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم اجرای تعهدات قراردادی، اخذ نشدن تضامین لازم، ضعف در پیگیری‌های حقوقی و کاستی در صیانت از منافع شرکت‌ها، در مواردی منجر به تحمیل زیان‌های قابل توجه ریالی و ارزی شده است.

دیوان محاسبات کشور رسیدگی به عملکرد سایر شرکت‌های وابسته و شناسایی موارد احتمالی تضییع حقوق و منافع بازنشستگان را همچنان در دستور کار خود دارد.

 

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