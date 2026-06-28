دیدار وزیر امور خارجه با رئیس مجلس نمایندگان عراق

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای انجام یک دیدار رسمی به عراق سفر کرده است، در ادامه دیدارهای خود عصر امروز یکشنبه با هیبت الحلبوسی رئیس مجلس نمایندگان این کشور دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار، ضمن آرزوی موفقیت برای دولت جدید عراق، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش مناسبات دوجانبه، از جمله در حوزه دیپلماسی پارلمانی و تعامل فیمابین مجالس دو کشور، و نیز تقویت هماهنگی‌ها جهت پیشبرد صلح و ثبات منطقه‌ای تاکید کرد.

وزیر امور خارجه همچنین ضمن تبیین مواضع ایران در رابطه با تحولات امنیتی منطقه، برقراری صلح و امنیت در غرب آسیا را مستلزم رویکرد جدید مبتنی بر تجربه‌های یک سال اخیر دانست و ابراز امیدواری کرد که کشورهای منطقه برای شکل‌دهی به امنیت جمعی بر مبنای اعتماد و همکاری فیمابین یکدیگر تلاش کنند.

در این دیدار، طرفین ضمن مرور روند رو به گسترش روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله توافق اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا که به پایان جنگ منجر شد، تبادل نظر کردند.

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