رئیس جمهور عراق:
تاکید بر همافزایی بیشتر کشورهای منطقه برای ایجاد صلح و ثبات در سراسر منطقه غرب آسیا
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در ادامه رایزنیهای خود با مقامهای عالیرتبه دولت عراق، عصر یکشنبه با نزار آمیدی رئیسجمهور عراق، دیدار و گفتگو کرد.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در ادامه رایزنیهای خود با مقامهای عالیرتبه دولت عراق، عصر یکشنبه با نزار آمیدی رئیسجمهور عراق، دیدار و گفتگو کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار، ضمن ابلاغ سلامهای گرم مقام معظم رهبری و رئیسجمهور پزشکیان به رئیسجمهور عراق، تشکیل دولت جدید عراق را به رئیسجمهور آمیدی تبریک گفت و بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تقویت همکاریها با عراق در همه زمینهها تاکید کرد.
در این دیدار، طرفین ضمن بررسی روابط دوجانبه ایران-عراق در زمینههای مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و مردمی، درباره راههای توسعه مناسبات رایزنی کردند.
در این دیدار همچنین راجع به وضعیت امنیتی منطقه و پیامدهای ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، از جمله ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز، تبادل نظر شد. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به مفاد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی، نقض برخی مفاد این تفاهم از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی خصوصا بند اول آن را مانعی جدی بر سر احیای امنیت و ثبات در منطقه دانست و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل «تعهد در برابر تعهد» با حسن نیت پیگیر اجرای مفاد تفاهم است اما در قبال عهدشکنی طرفهای مقابل نیز با قاطعیت عمل خواهد کرد.
رئیسجمهور عراق با تأکید بر ادامه موضع اصولی مردم و دولت عراق در حمایت از مردم ایران در برابر تجاوز خارجی، تصریح کرد که در شرایط کنونی، کشورهای منطقه باید همافزایی بیشتری داشته باشند تا صلح و ثبات در سراسر منطقه غرب آسیا استقرار یابد.
در این دیدار، وزیر خارجه کشورمان از اهتمام دولت و مردم عراق نسبت به میزبانی شایسته میلیونها ایرانی زائر عتبات عالیات قدردانی کرد. وی همچنین برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق را فرصتی بینظیر برای تعمیق همدلی و دوستی بین دو ملت ایران و عراق دانست و از تمهیدات ارزشمند دولت عراق در این زمینه تشکر کرد.