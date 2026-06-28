دیدار وزیر امور خارجه با رئیس کمیته عالی هماهنگی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق
وزیر امور خارجه کشورمان با رئیس دفتر نخستوزیر و رئیس کمیته عالی نخستوزیری عراق برای هماهنگی برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق، دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، که در رأس یک هیأت دیپلماتیک به عراق سفر کرده است، عصر امروز با احسان العوادی، رئیس دفتر نخستوزیر و رئیس کمیته عالی نخستوزیری عراق برای هماهنگی برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که علیاکبر پورجمشیدیان، معاون وزیر کشور و رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، و سیدمهدی مصطفوی، قائممقام معاون ارتباطات و امور بینالملل دفتر مقام معظم رهبری، و نیز اعضای کمیته عالی نخستوزیر عراق برای تشییع پیکر رهبر انقلاب اسلامی در عراق حضور داشتند، درباره نحوه انجام مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در عراق گفتوگو و تبادل نظر شد.
احسان العوادی با اشاره به جایگاه رفیع و ممتاز حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (ره) و خدمات ماندگار آن رهبر بزرگ برای امنیت و عزت عراق و جهان اسلام، برگزاری مراسم تشییع ایشان در عراق و عتبات را افتخاری تاریخی برای ملت عراق دانست و تأکید کرد که دولت و ملت عراق از هیچ کوششی برای برگزاری باشکوه مراسم دریغ نخواهند کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تمجید از محبت و عشق مردم عراق نسبت به رهبر شهید، از اهتمام دولت عراق به این موضوع قدردانی و تصریح کرد که مراسم تشییع رهبر شهید در عراق قطعاً صفحه جدیدی در تاریخ طولانی مودت و همبستگی بین دو ملت همسایه و مسلمان عراق و ایران رقم خواهد زد.
در ادامه این نشست، راجع به جزئیات مراسم تشییع در عراق گفتوگو و تبادل نظر شد. همچنین مقرر گردید که هماهنگی فیمابین ستاد برگزاری تشییع مستقر در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و کمیته عالی مراسم تشییع در عراق در روزهای آتی ادامه یابد و تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم در عراق نهایی شود.