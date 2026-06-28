دیدار وزیر امور خارجه با رئیس کمیته عالی هماهنگی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق

در این دیدار که علی‌اکبر پورجمشیدیان، معاون وزیر کشور و رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، و سیدمهدی مصطفوی، قائم‌مقام معاون ارتباطات و امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری، و نیز اعضای کمیته عالی نخست‌وزیر عراق برای تشییع پیکر رهبر انقلاب اسلامی در عراق حضور داشتند، درباره نحوه انجام مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در عراق گفت‌وگو و تبادل نظر شد.

احسان العوادی با اشاره به جایگاه رفیع و ممتاز حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) و خدمات ماندگار آن رهبر بزرگ برای امنیت و عزت عراق و جهان اسلام، برگزاری مراسم تشییع ایشان در عراق و عتبات را افتخاری تاریخی برای ملت عراق دانست و تأکید کرد که دولت و ملت عراق از هیچ کوششی برای برگزاری باشکوه مراسم دریغ نخواهند کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تمجید از محبت و عشق مردم عراق نسبت به رهبر شهید، از اهتمام دولت عراق به این موضوع قدردانی و تصریح کرد که مراسم تشییع رهبر شهید در عراق قطعاً صفحه جدیدی در تاریخ طولانی مودت و همبستگی بین دو ملت همسایه و مسلمان عراق و ایران رقم خواهد زد.

در ادامه این نشست، راجع به جزئیات مراسم تشییع در عراق گفت‌وگو و تبادل نظر شد. همچنین مقرر گردید که هماهنگی فی‌مابین ستاد برگزاری تشییع مستقر در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و کمیته عالی مراسم تشییع در عراق در روزهای آتی ادامه یابد و تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم در عراق نهایی شود.