دیدار وزیر امور خارجه ایران با مشاور امنیت ملی عراق

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با قاسم العبودی مشاور امنیت ملی عراق دیدار کرد.

در این دیدار طرفین درباره همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف به ویژه امنیتی گفتگو کردند.

مشاور امنیت ملی عراق با اشاره به پیوندهای عمیق دو ملت همسایه و مسلمان، حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از عراق به‌ویژه در مصاف با داعش و تروریسم را فراموش‌ناشدنی توصیف کرد و یاد و خاطره شهدای بزرگ راه صلح و امنیت و مقابله با تروریسم شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را گرامی داشت.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تبریک تشکیل دولت جدید و آرزوی توفیق برای آقای قاسم العبودی در مسئولیت مشاور امنیت ملی عراق، وی را در جریان آخرین تحولات مرتبط با امنیت منطقه‌ای متعاقب امضای تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی امریکا و رژیم صهیونیستی قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان، تجاوز نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را جنگ علیه کل منطقه دانست و با اشاره به رویکرد مسئولانه ایران در ورود به روند دیپلماتیک جهت خاتمه جنگ، عهد شکنی آمریکا و‌ نقض‌های مکرر تفاهم نامه اسلام آباد از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی را تشریح کرد و بر ضرورت اهتمام همه کشورهای منطقه نسبت به تمهید سازوکاری درون‌زا و مبتنی بر اجماع کشورهای منطقه جهت برقراری صلح و امنیت پایدار به دور از مداخله نظامی قدرت‌های خارجی تاکید نمود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین آمادگی ایران را برای گفتگو و تعامل فیمابین کشورهای ساحلی خلیج فارس برای ایجاد سازوکار امنیت جمعی اعلام کرد و ابراز امیدواری نمود که همه کشورهای منطقه با درس آموزی از تحولات چند ماه اخیر ، در جهت شکل‌دهی به امنیت منطقه‌ای که شامل همه کشورهای منطقه بوده و به دور از مداخله قدرت‌های نظامی خارج از منطقه باشد و همه ابعاد امنیتی، اقتصادی و توسعه‌ای را در بر گیرد، تلاش کنند.

عراقچی همچنین در رابطه با تنگه هرمز و مدیریت آن در آینده، تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران با وقوف به مسئولیتی که در این زمینه پذیرفته است و طبق بند ۵ یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی نیز که به آن صحه گذاشته شده است، تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد و در این رابطه با عمان به عنوان دولت ساحلی همکاری و با سایر کشورهای منطقه گفتگو خواهد کرد.

در این دیدار راجع به همکاری ‌های ایران و عراق برای تقویت امنیت مشترک به ویژه امنیت مرزی و نیز اجرای کامل تفاهم نامه همکاری امنیتی دو کشور برای پیشگیری و مقابله با تروریسم، بحث و تبادل نظر شد.

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