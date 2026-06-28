پزشکیان: همراهی مردم و لطف الهی، پشتوانه عبور کشور از شرایط دشوار بوده است

به گزارش ایلنا،مسعود پزشکیان در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهر مقدس قم، با حضرت آیت‌الله العظمی کریمی جهرمی از مراجع تقلید دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس‌جمهور در این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد و اقدامات دولت در حوزه‌های مختلف، به تشریح شرایط و چالش‌های کشور از زمان آغاز به کار دولت پرداخت و اظهار داشت که دولت در این مدت با مجموعه‌ای از مسایل پیچیده و همزمان، از جمله تشدید فشارها و تحریم‌های خارجی، ناآرامی‌ها و فتنه‌های داخلی، ناترازی‌های جدی در حوزه انرژی و همچنین دو مقطع جنگ و بحران امنیتی مواجه بوده است.

پزشکیان با بیان اینکه عبور کشور از این شرایط دشوار، مرهون الطاف الهی، هدایت‌های رهبری و همراهی مردم بوده است، افزود: دولت در تمامی این مقاطع تلاش کرده ضمن حفظ ثبات و آرامش کشور، از بروز اختلال در روند خدمت‌رسانی به مردم جلوگیری کرده و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی، کشور را از شرایط بحرانی عبور دهد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه حل مشکلات مردم محور اصلی برنامه‌های دولت است، تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی کشور برای گره‌گشایی از مسایل اقتصادی، معیشتی و اجتماعی مردم به کار گرفته شده و دولت از هیچ تلاشی برای بهبود شرایط زندگی شهروندان دریغ نخواهد کرد.

پزشکیان همچنین با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک دولت برای کاهش تنش‌ها، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و رفع موانع پیش روی کشور، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند و بهره‌مندی از دعای خیر علما و مراجع، مذاکرات جاری به نتایج مطلوب منجر شده و زمینه‌های لازم برای رفع مشکلات کشور، تقویت ثبات و گسترش امنیت و رفاه عمومی بیش از پیش فراهم شود.

حضرت آیت‌الله العظمی کریمی جهرمی نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از دیدار با رئیس‌جمهور، با استناد به روایتی از امام رضا(ع) درباره حقیقت عقل و خردمندی، سه مؤلفه «تحمل دشواری‌ها و صبر بر سختی‌ها»، «مدارا در مواجهه با دشمنان» و «حسن معاشرت و مدارا با دوستان» را از ارکان اساسی مدیریت و تدبیر امور دانستند.

آیت الله کریمی جهرمی با اشاره به اینکه مسئولیت‌های بزرگ همواره با دشواری‌ها، فشارها و بی‌مهری‌هایی همراه است، تأکید کردند که صبر، بردباری و تحمل مشکلات از ویژگی‌های ضروری مدیران و مسئولان در سطوح عالی کشور به شمار می‌رود و موفقیت در اداره امور نیازمند ظرفیت بالا در مواجهه با مسایل و ناملایمات است.

این مرجع تقلید در ادامه، مدارا و تدبیر در مواجهه با دشمنان را یکی از ضرورت‌های حکمرانی دانستند و خاطرنشان کردند که در برخی شرایط، مصالح کشور اقتضا می‌کند از مسیر تعامل و تدبیر برای حل مشکلات و تأمین منافع ملی بهره گرفته شود.

آیت الله کریمی جهرمی همچنین بر ضرورت حفظ ارتباط صمیمانه، سعه‌صدر و تعامل مؤثر با نیروهای همراه و دلسوز نظام تأکید کردند و این امر را از عوامل مهم تقویت توان مدیریتی و افزایش کارآمدی در اداره کشور برشمردند.

این مرجع تقلید با اشاره به انس رئیس‌جمهور با نهج‌البلاغه و معارف علوی، اخلاص و صداقت در عمل را از مهم‌ترین عوامل جلب نصرت الهی دانستند و با استناد به فرمایشات امیرالمؤمنین(ع)، تأکید کردند که هرچه میزان اخلاص در خدمت به مردم و انجام مسئولیت‌ها بیشتر باشد، زمینه بهره‌مندی از امدادها و عنایات الهی نیز گسترده‌تر خواهد شد.

آیت‌الله العظمی کریمی جهرمی همچنین با اشاره به فرازهایی از دعای حضرت سیدالشهدا(ع) در صبح عاشورا، بر ضرورت توکل و اتکای مسئولان به خداوند متعال در شرایط دشوار تأکید کردند و یادآور شدند که در مقاطع حساس و هنگامی که انسان با محدودیت‌ها و فشارهای مختلف مواجه می‌شود، اعتماد به لطف الهی و پناه بردن به درگاه خداوند، راهگشای بسیاری از مشکلات خواهد بود.

این مرجع تقلید در ادامه بر ضرورت تبیین واقعیت‌ها و اقناع افکار عمومی تأکید کردند و خاطرنشان کردند که آگاهی‌بخشی به مردم درباره شرایط کشور، محدودیت‌ها و دشواری‌های موجود، تا جایی که ملاحظات و مصالح ملی اجازه می‌دهد، می‌تواند به افزایش همراهی و همدلی اجتماعی کمک کند.

آیت‌الله العظمی کریمی جهرمی با اشاره به دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی جامعه، خواستار اهتمام جدی دولت برای کنترل گرانی و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم شدند و تصریح کردند که اگرچه در تأمین کالاها و مایحتاج عمومی مشکلی وجود ندارد، اما کاهش قدرت خرید مردم مسئله‌ای مهم است که باید با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای رفع آن چاره‌اندیشی شود.

این مرجع تقلید همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مدیران، کارشناسان و مسئولان ادوار گذشته که دارای تجربه، امانتداری و دلسوزی هستند تأکید کردند و این ظرفیت را سرمایه‌ای ارزشمند برای کمک به حل مسایل کشور دانستند.

آیت‌الله العظمی کریمی جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود، ارتباط سازنده و عزتمندانه با جهان را از الزامات پیشرفت و توسعه کشور برشمردند و با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) در برقراری ارتباط و مکاتبه با سران کشورها، خاطرنشان کردند که توسعه روابط بین‌المللی در چارچوب حفظ عزت، حکمت و مصلحت، می‌تواند هم به ارتقای رفاه مردم و هم به معرفی هرچه بهتر فرهنگ و معارف مکتب اهل‌بیت(ع) در سطح جهانی کمک کند.

این مرجع تقلید در پایان با تأکید بر جایگاه معنوی ملت ایران، مردم را امانتی ارزشمند و منتسب به حضرت ولی‌عصر(عج) دانستند و خدمت صادقانه به آنان را زمینه‌ساز جلب عنایات و دعای آن حضرت عنوان کردند.

آیت الله کریمی جهرمی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط معنوی و توسل مستمر مسئولان به ساحت مقدس امام عصر(عج) تأکید کردند و آن را پشتوانه‌ای مهم برای موفقیت در اداره کشور و عبور از چالش‌ها و بحران‌های پیش‌رو دانستند.

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