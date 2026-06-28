رئیس شورای اطلاعرسانی دولت تاکید کرد؛
مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب باید نماد قدرشناسی و انسجام ملی باشد
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با تأکید بر نقش روابط عمومی دستگاههای اجرایی در برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید، گفت: این مراسم یکی از مهمترین برنامههای جمهوری اسلامی است که در هفته آینده برگزار میشود و باید با بهرهگیری از همه ظرفیتها، تصویری از وحدت، انسجام و قدرشناسی ملت ایران به نمایش گذاشته شود.
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، در نشست شورای هماهنگی روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی، با تسلیت ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهارکرد: امیدوارم همه ما مشمول عنایت ویژه امام حسین (ع) باشیم و آن نگاه نافذ و اثرگذار اهلبیت (ع) نصیب ملت، مسئولان و همه خدمتگزاران کشور شود.
وی با اشاره به بخشی از واقعه عاشورا و داستان زهیر ابن قین، گفت: یکی از درسهای بزرگ عاشورا، تحول انسان در پرتو هدایت امام حسین (ع) است. زهیر که سالها از عرصه سیاست و میدانهای نبرد فاصله گرفته بود، پس از دیدار با امام حسین (ع) مسیر زندگی خود را تغییر داد و دریافت که سعادت حقیقی در همراهی با آن حضرت است. امیدواریم ماه محرم و ایام عاشورا برای همه ما نیز فرصتی باشد تا بیش از گذشته مورد توجه و عنایت اهلبیت (ع) قرار بگیریم و توفیق خدمتگزاری در مسیر آنان نصیبمان شود.
تشییع قائد شهید، نمایش وحدت و انسجام ملت ایران است
حضرتی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهارکرد: در آستانه یکی از مهمترین برنامهها و رخدادهای جمهوری اسلامی قرار داریم؛ مراسم تشییع یکی از یاران امام حسین (ع) و رهبر بزرگ و قائد شهیدمان. در این مراسم وظیفهای سنگین بر عهده همه ما قرار دارد؛ هم از جهت قدردانی از سالها مجاهدت، مدیریت، سابقه درخشان، دلسوزی و خدمات ایشان و هم از منظر اجتماعی که باید نشان دهیم ملت ایران، ملتی منسجم، متحد و قدرتمند است.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت تصریح کرد: این مراسم فرصت مهمی است تا تصویری روشن از قدرت، وحدت، همبستگی و انسجام ملت ایران به جهانیان مخابره شود و نشان دهیم که ملت ایران نه تنها در بعد از حمله دشمن دچار انفعال نشده، بلکه منسجمتر و متحدتر از گذشته در صحنه حضور دارد.
وی افزود: همه اقوام، اقشار، نسلها، زنان و مردان، کارگران، کارمندان، دستگاههای اجرایی و همچنین ملتهای مسلمان در این مراسم سهیم هستند و این حضور، پیام روشنی از همبستگی ملی و اسلامی خواهد داشت.
روابط عمومیها از همه ظرفیتها برای برگزاری باشکوه مراسم استفاده کنند
حضرتی با بیان اینکه دشمن تصور میکرد با شهادت رهبر انقلاب اسلامی، نظام دچار فروپاشی خواهد شد، گفت: امروز وظیفه ما این است که در این مراسم، تصویری از اقتدار و انسجام ملی به نمایش بگذاریم.
وی خطاب به مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی تأکید کرد: وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند و این مسئولیت تا حد زیادی بر دوش روابط عمومیهاست. لازم است از همه ظرفیتهای موجود، چه در مجموعه نیروهای رسمی و چه در نهادهای مدنی و مجموعههای همکار دستگاهها، برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم استفاده شود.
حضرتی در پایان گفت: یکی از مهمترین مأموریتهای روابط عمومیهای دولت در هفته آینده، برگزاری باشکوه مراسم تشییع قائد شهید است و انتظار میرود همه دستگاهها با حداکثر توان در تحقق این هدف مشارکت کنند.