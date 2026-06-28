ظریف در رونمایی از کتاب یادنامه شهید سیدکمال خرازی:
بازیهای سیاسی را کنار بگذاریم؛ شهدا برای ایران خودباوری به ارمغان آوردند
وزیر خارجه پیشین کشورمان مراسم رونمایی از کتاب یادنامه شهید سیدکمال خرازی، با تجلیل از شخصیت این دیپلمات شهید، تأکید کرد که خون شهدا برای ایران فرصت تازهای ایجاد کرده و باید با کنار گذاشتن بازیهای سیاسی و درس گرفتن از ایثار آنان، آیندهای بهتر برای فرزندان کشور ساخت.
به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف در مراسم رونمایی از کتاب یادنامه شهید سیدکمال خرازی گفت: ملت ایران امروز عزادار یکی از شجاعترین رهبران جهان است. جای آقا کمال حتما در همه حوزههایی که فعال بود خالی است؛ چه کانون پرورش فکری، چه خبرگزاری، چه موسس مدرسه بود چه وقتی وزیر امور خارجه بود. افتخار داشتم در کنار او باشم و او اسوه اخلاق و آرامش همراه با دلشورگی برای مردم بود. همسر این شهید نیز دلشوره مردم داشت.
وی با اشاره به آخرین خاطره با سیدکمال خرازی یادآور شد: دو هفته مانده به جنگ خدمت شهید خرازی رفتم؛ یادداشتهایی که زمان حضور در نمایندگی نیویورک که من برای مذاکرات خصوصی نوشته بودم به من داد و گفت اینها چیست که نوشتی؟ خودم هم نمیتوانستم خط خودم را بخوانم و دکتر وقت رفتن به من گفتند کمی آرام باش. آخرین کلام بین من و آقا کمال همین بود.
ظریف ادامه داد: وقتی خرازی نیویورک آمد ایرانیهای مقیم آمریکا با ایران قهر بودند و آقا کمال و آقا صادق این ایرانیها را که به آنها نامهربانی شده بود به آغوش ایران بزرگ برگرداندند. او اولین جلسات را با این افراد برگزار کرد و دغدغهاش تصحیح تصویر ایران بود و وزارت خارجه را با دیپلماسی عمومی آشنا کرد و این کار با جدیت انجام شد.
وزیر امور خارجه دولت یازدهم افزود: از حسین جابری انصاری مدیرعامل ایرنا برای بزرگداشت این شخصیت بزرگ تشکر میکنم؛ این شهدا و امام شهید برای ما یک خودباوری ایجاد کردند که میشود در برابر دو قدرت اتمی ایستاد و باید این فرصت غنیمت شمرده شود و بازیهای سیاسی را کنار بگذاریم از شهدا درس بگیریم و دلمان برای مردم بسوزد و این فرصت که با خون بزرگانی چون امام شهید و شهید کمال خرازی و همسرش درخت ایران آبیاری شده آینده جدیدی را برای فرزندانمان بسازیم.