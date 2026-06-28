خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بقایی:

توسعه روابط با عراق در صدر اولویت‌های تهران است

توسعه روابط با عراق در صدر اولویت‌های تهران است
کد خبر : 1805482
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: توسعه روابط با عراق، که پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی ما را به یکدیگر پیوند داده است، همواره در صدر اولویت‌های تهران باقی خواهد ماند.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی ساعتی پس از ورود هیئت سیاسی ایران به ریاست وزیر امور خارجه به بغداد با انتشار نوشته ای به زبان عربی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت:

درود بر عراق بزرگ و برادر.

به همراه وزیر امور خارجه وارد بغداد شدیم و پس از ادای احترام به فرماندهان پیروزی، با برادران عراقی خود، از جمله رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه عراق، دیدار و گفت‌وگو خواهیم کرد.

توسعه روابط با عراق، که پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی ما را به یکدیگر پیوند داده است، همواره در صدر اولویت‌های تهران باقی خواهد ماند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی