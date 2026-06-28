بقایی:
توسعه روابط با عراق در صدر اولویتهای تهران است
سخنگوی وزارت خارجه گفت: توسعه روابط با عراق، که پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی ما را به یکدیگر پیوند داده است، همواره در صدر اولویتهای تهران باقی خواهد ماند.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی ساعتی پس از ورود هیئت سیاسی ایران به ریاست وزیر امور خارجه به بغداد با انتشار نوشته ای به زبان عربی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت:
درود بر عراق بزرگ و برادر.
به همراه وزیر امور خارجه وارد بغداد شدیم و پس از ادای احترام به فرماندهان پیروزی، با برادران عراقی خود، از جمله رئیسجمهور، نخستوزیر و وزیر امور خارجه عراق، دیدار و گفتوگو خواهیم کرد.
توسعه روابط با عراق، که پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی ما را به یکدیگر پیوند داده است، همواره در صدر اولویتهای تهران باقی خواهد ماند.