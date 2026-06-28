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در بدو ورد به عراق صورت گرفت؛

ادای احترام عراقچی به مقام شهیدان سلیمانی و المهندس

ادای احترام عراقچی به مقام شهیدان سلیمانی و المهندس
کد خبر : 1805424
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وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در بدو ورود به بغداد و پیش از آغاز برنامه‌های رسمی سفر، با حضور در محل یادمان فرماندهان شهید، به مقام سپهبد شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس ادای احترام کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به همراه هیأت همراه وارد بغداد، پایتخت عراق، شد.

وی در نخستین برنامه سفر خود، با حضور در محل یادمان فرماندهان شهید، با نثار گل و قرائت فاتحه، به مقام سپهبد شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس ادای احترام کرد.

این مراسم در آغاز سفر رسمی وزیر امور خارجه ایران به عراق برگزار شد و عراقچی پس از آن، برنامه‌های دیپلماتیک خود را در بغداد دنبال خواهد کرد.

 

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