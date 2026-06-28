فرماندهی نیروی دریایی سپاه:
پایگاههای آمریکا جهنم را تجربه خواهند کرد
فرماندهی نیروی دریایی سپاه هشدار داد: پایگاههای آمریکایی، جهنم را در این روزها تجربه خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در صفحه مجازیاش نوشت: شلیکهای کور آمریکا به سیریک معمای اشراف ما بر تنگه را حل نمیکند اما شلیکهای ما به متخلفان، راه روشن عبور را به باقی شناورها یادآوری میکند.
فرماندهی نیروی دریایی سپاه در ادامه هشدار داد: حساب پایگاههای آمریکایی منطقه جداست و جهنم را در این روزها تجربه خواهند کرد.