به گزارش ایلنا، فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در صفحه مجازی‌اش نوشت: شلیک‌های کور آمریکا به سیریک معمای اشراف ما بر تنگه را حل نمی‌کند اما شلیک‌های ما به متخلفان، راه روشن عبور را به باقی شناورها یادآوری می‌کند.