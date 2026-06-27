پیام معاون حقوقی وزارت امور خارجه به مناسبت سالروز بمباران شیمیایی شهر سردشت
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه به مناسبت سالروز بمباران شیمیایی شهر سردشت پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «سردشت فقط قربانی بمبهای شیمیایی نبود؛ قربانی استانداردهای دوگانه و سکوت در برابر کشورهایی (بهویژه آلمان، آمریکا، انگلستان، هلند) بود که رژیم صدام را به این سلاحهای غیرانسانی مسلح کردند و سپس، چشم بر رنج هزاران قربانی بستند. مسئولیت عاملان این جنایت را با جدیت پیگیری میکنیم.»