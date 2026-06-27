خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام معاون حقوقی وزارت امور خارجه به مناسبت سالروز بمباران شیمیایی شهر سردشت

پیام معاون حقوقی وزارت امور خارجه به مناسبت سالروز بمباران شیمیایی شهر سردشت
کد خبر : 1805237
لینک کوتاه کپی شد.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به مناسبت سالروز بمباران شیمیایی شهر سردشت پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «سردشت فقط قربانی بمب‌های شیمیایی نبود؛ قربانی استانداردهای دوگانه و سکوت در برابر کشورهایی (به‌ویژه آلمان، آمریکا، انگلستان، هلند) بود که رژیم صدام را به این سلاح‌های غیرانسانی مسلح کردند و سپس، چشم بر رنج هزاران قربانی بستند. مسئولیت عاملان این جنایت را با جدیت پیگیری می‌کنیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی