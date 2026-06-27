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سخنگوی وزارت امور خارجه:

ارائه «حمایت‌های فنی و پشتیبانی» به طرف‌های متجاوز به منزله مشارکت و همدستی در ارتکاب جنایت تجاوز است

ارائه «حمایت‌های فنی و پشتیبانی» به طرف‌های متجاوز به منزله مشارکت و همدستی در ارتکاب جنایت تجاوز است
کد خبر : 1805232
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سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به اظهارات مقامات ایتالیا که مشارکت این کشور در جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران را در حد «حمایت‌های فنی و پشتیبانی» دانسته و بر این اساس هرگونه همکاری در جنگ علیه ایران را انکار کرده است، نوشت: ارائه «حمایت‌های فنی و پشتیبانی» به طرف‌های متجاوز به منزله مشارکت و همدستی در ارتکاب جنایت تجاوز است.

 

به گزارش ایلنا به نقل  از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به اظهارات مقامات ایتالیا که مشارکت این کشور در جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران را در حد «حمایت‌های فنی و پشتیبانی» دانسته و بر این اساس هرگونه همکاری در جنگ علیه ایران را انکار کرده است، در شبکه ایکس نوشت:

«این یک تناقض و سفسطه آشکار با هدف فرار از پذیرش مسئولیت همدستی در یک اقدام متخلفانه بزرگ بین‌المللی است: از یک سو به طور علنی، هرگونه کمک یا مساعدت به متجاوزان را انکار می‌کنید، اما همزمان تصریح می‌کنید که خدمات «فنی و پشتیبانی» به طرف‌های متجاوز ارائه کرده‌اید؛ خدماتی که جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی آمریکا-اسرائیل علیه ایران را ممکن ساخت و آن را تسهیل کرد.

ارائه خدمات «فنی و پشتیبانی» به طرف‌های متجاوز در واقع چیزی جز ایفای نقش مستقیم و آشکار در انجام یک جنگ غیرقانونی انتخابی، یک اقدام تجاوزکارانه آشکار و یک نقض فاحش حقوق بین‌الملل نیست.»

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